Una reportera de Telecinco se "atreve" a enseñar lo que no se vio de un directo: no lo esperabas

🎥😂 Va. Me he atrevido a publicarlo. Esto es el “antes de” y el “durante” en una conexión (admito, de jolgorio). Lo que se ve en la #tele vs. lo que se ve in situ. #tv #reportera #Zaragoza #Telecinco #television #periodista #noticias @FHermosso pic.twitter.com/pegfaaAm3M