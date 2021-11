'Vida perfecta 2' o cómo Caperucita cambió el final del cuento

Cuando se plantea por qué es necesario que haya más mujeres creadoras, con visibilidad y reconocimiento de autoridad, no es solo por una cuestión de justicia numérica, que también, sino porque sin sus miradas seguiremos teniendo una fotografía parcial y sesgada de la realidad.

Solo recientemente encontramos narraciones que cuestionan ese rol, que subrayan la carga física y emocional que supone la maternidad, que revelan los problemas personales y sociales que acarrea, o que incluso inciden en esa figura que el imaginario colectivo vendría a calificar despectiva y críticamente como una mala madre. En este sentido, me resultó demoledora la lectura de Madres arrepentidas de Oma Donath , como ha hecho que se me remuevan los cimientos películas como la reciente Ama, de la debutante Júlia de Paz Solvas .

La segunda temporada de la serie Vida perfecta, que ya en su primera tanda de episodios se atrevió a poner la mirada, con su tono de comedia que no esconde el drama, en situaciones entendidas como no relevantes por los ojos masculinos, tiene entre sus muchos méritos el de mostrarnos los claroscuros de la maternidad. Y no solo la enorme carga social que las madres siguen sufriendo, y que desembocan en un agrio y perverso sentimiento de culpa, sino también en cómo tener un hijo puede suponer tal terremoto emocional que en muchos casos desemboca en la situación crítica que vive el personaje de María.