Lleva lo que encuentra dentro de un aire acondicionado al tasador y la sorpresa es para todos: "La pureza es del 99,3%

Por lo general, las personas suelen donar o botar a la basura artículos que les resultan obsoletos por diversos motivos. Menos mal, una mujer guardo una parte valiosa de su anticuado aire acondicionado.

Se trata de un aire acondicionado LG, según el medio singapurense, The Straits Times, la mujer en el 2005 despegó un logo tipo en letras doradas que leía "Whisen", la línea premium de LG.

La joyera surcoreana conocida en redes cómo, Ringring Unni, quien además se dedica a compartir contenido relacionado con su industria profesional, asegura que una clienta supuestamente llevó las letras para su tasación. La clienta decía que eran de oro, posteriormente. Según The Korean Times, "Unni funde el oro y evidencia sorpresivamente que "no se trata de oro de 18 quilates sino oro puro. La pureza es de 99.3%".

¿Cuánto vale el oro que encontró la mujer?

El medio alemán, Focus Online, pública que ese modelo de aire acondicionado fue puesto a la venta para conmemorar, en ese entonces, los cinco años de LG en la cima de las ventas mundiales de aires acondicionados.

Cabe mencionar que en ese entonces el precio del oro era significativamente más bajo que en la actualidad. En 2005, los 3,75 gramos de oro utilizados en el logotipo tenían un valor de mercado de aproximadamente 50.000 a 70.000 wones, es decir, entre unos 28 a 40 euros. A fecha de hoy, el valor de la misma cantidad de oro ronda los 763.425 wones, lo que se traduce a unos 440 euros, según el precio de cierre de la Bolsa de Corea.