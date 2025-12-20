Una investigación descubre un vínculo entre estas bacterias y la presencia de tus suegros en las fiestas de Navidad

Mesa de Navidad con decoración clásica, bajoplatos rojos y cubertería colocada para la cena de Nochebuena.

Para muchas personas, tan solo escuchar la palabra "suegro" puede provocar un golpe emocional instantáneo. Pero si se une con las palabras "cena de Navidad" puede suponer un golpe aún más fuerte. Un nuevo estudio holandés, consultado por la revista Woman, explica cómo realmente reacciona el cuerpo cuando celebramos la Navidad en un lugar donde las tradiciones no son nuestras.

De este modo, los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam han estudiado las bacterias intestinales de algunas personas, antes y después de las fiestas de Navidad, y el resultado fue "bastante claro".

Tal y como reza la publicación, el número de bacterias Ruminococcus fue significativamente menor entre quienes pasaron la Navidad con los suegros. Precisamente, estos microorganismos están asociadas con la calma, el bienestar mental y relaciones sociales positivas. Aun así, el estudio se realizó con solo 24 participantes, y, por tanto, no es sumamente riguroso.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Caroline Nyvang, investigadora principal en historia cultural de la Real Biblioteca danesa, no se sorprende por los resultados del estudio. "Los estudios muestran que la Navidad y nuestro propio cumpleaños son los acontecimientos del año que esperamos con mayor anhelo".

Según la información difundida, cada familia tiene sus propias tradiciones navideñas, y por eso mismo, vivir las Navidades con los suegros puede resultar estresante. Además, la experta lo tiene claro: "Cuanto más diferente se viven, peor es".

"Las tradiciones nos dan seguridad psicológica y sociológica, y expectativas claras sobre cómo deberíamos funcionar juntos socialmente", explica. Así que "si los manipulas, hay un elemento de incertidumbre, y entonces se vuelve difícil relajarse, aunque sea solo un pequeño cambio", explica Nyvang. Estas situaciones incómodas pueden despertar en algunos reacciones violentas.

Para aquellos que se han sentido de esta forma al pasar la Navidad lejos del calor del hogar: es "lo más normal del mundo".