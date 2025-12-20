Prueba los panettone de El Corte Inglés y por lo que dice hace reaccionar hasta al supermercado Aldi

David es un creador de contenido gastronómico y dueño de la pizzería Michigan Detroit Pizza, en Valencia, que se hace llamar en redes sociales como Boufit Fatfood (@boufitfatfood), acumulando ya casi 350.000 seguidores tan solo en TikTok, ha probado los que considera "los mejores panettone de supermercado", de El Corte Inglés.

"Hoy toca probar los dos mejores panettones de supermercado que puedes encontrar en España, de la marca de El Corte Inglés, ha sido elaborado en el Piamonte, en Italia. Tiene una fermentación natural, ingredientes supuestamente de calidad, y al parecer están que te cagas de buenos", ha expresado al principio del vídeo, que ya suma más de 200.000 visitas.

La cadena tiene únicamente dos sabores: el clásico y el de sabor de chocolate. Su coste asciende respectivamente los 16,50 y 18,90 euros, ambos de un kilogramo cada uno. Lo primero que ha comentado es que la caja metálica y decorada que llevan como presentación sirve hasta para "decorar en casa".

El clásico y el de chocolate

Los ha abierto a la vez y su primera impresión ha sido que "huelen muy bien y la textura es inusual para un panettone de supermercado". El primero que ha probado ha sido el clásico: "Lleva pasas y alguna que otra fruta confitada, mmmm, textura húmeda, muy buena, no tiene unos alveolos muy pronunciados como otros artesanos".

"Para ser 16,50 euros, la relación calidad-precio me parece un 10", ha rematado. Por otro lado, el de chocolate también le ha parecido que "huele bastante bien", aunque para él, la textura se queda un poquito más seca por el motivo de "no llevar frutas y sí chocolate".

"Va muy bien de chocolate, y además de llevar las propias tiritas, lleva una tira de chocolate por el medio, y no sabe al típico sirope de mierda que llevan los batalleros", ha explicado.

Para su sorpresa, al final le ha parecido una textura más húmeda que el clásico. "Fíjate lo que te digo, si tuviera que comprar uno, me quedo con este, para ser de supermercado no puedes pedir más", ha rematado.

De los 120 comentarios, el más destacado ha sido el del perfil oficial de Aldi en España, que ha sorprendido comentando el vídeo: "¿Y qué nos dices de nuestro Panettone con pasas de masa madre?".