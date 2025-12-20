Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Isabel Pantoja lanza un mensaje navideño al más puro estilo de la realeza y algunos no pueden evitar fijarse en este detalle
"Estoy hipnotizada por el árbol giratorio".

Félix Esteban
Uno de los momentos del mensaje navideño de Isabel Pantoja.Imagen vídeo Isabel Pantoja en X

Ya estamos en plena Navidad y es momento de las felicitaciones entre amigos y familiares, pero también las oficiales. Pensamos en presidentes y reyes o reinas, pero Isabel Pantoja ha querido emularlos con sus mejores deseos grabados y colgados de redes sociales. Las reacciones no se han hecho esperar. 

"Hola, soy Isabel, os quiero mandar desde mi corazón felices Navidades", comienza el vídeo, donde procede con las palabras habituales en estas lides: "Unas felices Navidades rodeadas de la gente que queréis", continúa, y "que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud, muchísima salud, que es lo principal, para que podamos felicitarnos muchísimos años más".

Y sigue su discurso pausado con una dedicatoria: "Esto va para los fans, que los adoro a todos, para la gente que quiero, que les tengo aquí, para todo el mundo, porque son momentos de amor, y ese amor sigue, sigue aquí, y yo lo tengo para todos ustedes".

La felicitación termina con palabras igualmente habituales en estas ocasiones: "Os quiero un montón, que seáis súper súper felices, y que tengamos salud, que venga un año maravilloso. Os quiero".

La música y el árbol giratorio

Si el contenido del vídeo, más allá de agradecer sus felicitaciones, no tiene nada de particular, sí ha llamado la atención entre los internautas lo que rodea al vídeo, ya sea acústica o visualmente. 

Una música que no es un villancico y sobre todo el árbol de Navidad que está a sus espaldas ha sido motivo de comentarios: "Estoy hipnotizada por el árbol giratorio", afirma un tuitera. 

A otros les recordaba en estilo e intención a los mensajes navideños del rey: "Ella vio el vídeo del rey emérito y dijo va a ser este más que yo, y un huevo", escribe otra.

Olvidos que no lo son tanto

A sus 69 años, Isabel Pantoja sigue copando la actualidad en todo lo que hace, ya sea artística o personalmente, y la más mínima comparecencia, declaración o imagen de ella es noticia. 

A nadie se le ha escapado tampoco que en su discurso, lleno de lugares comunes, se haya olvidado, sin embargo, de nombrar a sus hijos o nietos, generalizando al máximo el mensaje y dando sensación de oficialidad, parte del motivo de chanza de algunos usuarios de la red X (antes Twitter). 

Félix Esteban
Félix Esteban
