El director promete ayudar a la pareja de ancianos a enfrentarse a las estafas: pierden un millón de euros y él está en la cárcel

El mayor caso de fraude de la historia de Dinamarca. Hasta hace poco, James Munch Vestergaard ha sido CEO de la empresa DigitalSikring ApS. Tal y como recoge el medio de comunicación Ny Heder, en su página web, la entidad prometía asistencia para quien quisiera evitar los fraudes telefónicos, pero claramente, todo era mentira.

Según la publicación, Munch Vestergaard está acusado de participar en un fraude millonario en el verano de 2025 contra una pareja de ancianos de Copenhague. La pareja recibió una llamada de unos estafadores que fingían ser de la policía. Durante un periodo de tres semanas, fueron manipulados para comprar oro, que entregaron a los estafadores bajo la creencia de que cooperaban con los agentes. En total, perdieron 7,5 millones de coronas danesas (poco más de un millón de euros en la conversión actual).

En declaraciones al medio de comunicación, la pareja lamenta haber sufrido "un abuso psicológico". "Seguimos sintiéndonos muy mal. No podemos dormir por las noches. Es tanto por la culpa como por la vergüenza. Nuestras vidas han cambiado", aseguran.

Para "colaborar" con los delincuentes, la pareja de ancianos se ha visto obligada a vender una propiedad. "No será la jubilación que habíamos imaginado con viajes y ayuda para nuestros hijos", lamentan.

Pero, ¿cuál era el papel de Munch Vestergaard? En todo momento fue un intermediario que ordenó a los demás acusados al cobre de los lingotes de oro. Además del fraude, también se le acusa de robo porque "ocultó, almacenó, transportó, ayudó en la eliminación o, de manera similar, actuó posteriormente para asegurar el beneficio de otra persona".

El medio avanza que hay unas 13 personas implicadas e investigadas en este momento, más allá del cabecilla de la trama. No obstante, Vestergaard, aunque lleva meses detenido, niega sus cargos.

En la web, consultada por el digital, se pueden leer las experiencias de otros ancianos afectados. "Vivo solo y he tenido varias experiencias desagradables con estafadores que llamaron para intentar estafarme y conseguir dinero, por eso contrate a la empresa". Esta, dice haber ayudado a más de 500 personas.