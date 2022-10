Vox invita a su festival Viva22 a un rapero con canciones que dicen "Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier"

El personaje más mediático es el DJ catalán Brian Cross, que ha trabajado en el pasado junto a estrellas de la música como Ricky Martin, Yandel, Sophie Ellis Bextor, Inna o Lali Esposito, entre otros. El DJ nunca se ha pronunciado políticamente, aunque no ha dudado en publicitar su participación en Viva22 a través de sus redes sociales. Junto a él, aparecen discretos representantes del rap protesta como G. Babe (un negacionista del covid que en uno de sus temas incluye una grabación de un discurso del líder neonazi español Pedro Varela) o P.Amdrey, con no más de 2.000 oyentes mensuales en Spotify.

El DJ Peter Base, vendido por la organización como “el hombre que pinchó el himno de España junto a Santiago Abascal en Pachá”, y los parodistas Inflovogger y Los Meconios (con canciones como ‘Somos españoles’ o ‘El machista no soy yo’) también estarán en la cita. En sus letras encontramos estrofas como “El feminismo radical no consiste en la igualdad ni en que haya menos delitos. Sólo se llenan los bolsillos” o “La culpa no era mía de haber nacido con una pilila”.