12 regalos de Navidad que puedes comprar en Shein por el Black Friday 

Una mujer colocando una bola en un árbol de Navidad

El Black Friday se ha convertido ya para muchos españoles en la mejor herramienta para adelantar las compras navideñas y aprovechar los descuentos y ofertas que la mayoría de marcas activan en estos días. En Shein no iban a ser menos y en la web ya están disponibles cientos de productos a precios reducidos.

No solo hay ropa, también hay descuentos desde el 50% en decoración de Navidad, artículos del hogar y regalos para cualquier miembro de la familia. Hasta el 7 de diciembre, podrás descubrir todo tipo de artículos seleccionados introduciendo el código SHEIN25 en el buscador para tener en un solo lugar los productos a precios reducidos.

Es la oportunidad perfecta no solo para no dejar la mayoría de regalos para el último día, sino para conseguirlos a buen precio. Estas son algunas de las compras que puedes hacer:

Las tazas más navideñas

Tazas de vidrio con un árbol de Navidad SHEIN

Un accesorio perfecto para cualquier mesa navideña y un regalo perfecto para el amigo invisible. Puedes comprarlas por 5,80 euros.

Bolso trenzado estilo 'crossbody'

Bolso trenzado estilo 'crossbody' marrón SHEIN

El color de la temporada para este bolso trenzado de Maija que es pura tendencia. Se trata de un diseño de estilo crossbody que puedes comprar por 16,88 euros.

Conjunto para recién nacido

Conjunto para bebé con estampado de oso SHEIN

Un conjunto perfecto para regalar al bebé de la familia. Puedes comprarlo por 18,74 euros.

Tazas en forma de flor de loto

Tazas de flor de loto SHEIN

Estas tazas de inspiración japonesa no solo para tomar el té sino para servir tus postres. Puedes comprar cada una por 3,70 euros.

Bailarinas de tachuelas

Bailarinas de tachuelas SHEIN

El regalo perfecto para cualquier amante de la moda son estas bailarinas estilo mary jane en color negro y con tachuelas de Ontre. Puedes comprarlas por 15,74 euros.

Manta de estilo escandinavo

Manta crudo de estilo escandinavo SHEIN

Bajan las temperaturas y esta manta de estilo escandinavo y diseño de diamantes a cuadros es perfecta para las tardes de sofá y manta. Puedes comprarla por 12,61 euros.

Taza de estilo cerámica china

Taza de estilo cerámica china SHEIN

Esta taza con su plato a juego de estilo cerámica vintage china en tonos azules es un regalo perfecto para tomar el café. Puedes comprarla por 11,34 euros.

Chaqueta burdeos

Chaqueta burdeos SHEIN

El burdeos es otro de los colores del otoño y es perfecto para esta cazadora que es un regalo perfecto para estas navidades. Puedes comprarlo por 28,87 euros.

Portavelas dorados

Portavelas dorados SHEIN

Este set de doce portavelas dorados no solo es perfecto para regalar, sino también para decorar las mesas navideñas. Puedes comprarlo por 3,62 euros.

Botas altas de ante

Botas altas negras SHEIN

Estas botas de ante negras con flecos son perfectas para el día a día y un acierto seguro para regalar. Puedes comprarlas por 38,48 euros.

Bolsa de maquillaje de rayas de colores

Bolsa de maquillaje de rayas SHEIN

Esta bolsa de maquillaje de lona es perfecta para guardar los productos de maquillaje y belleza. Está disponible en varias combinaciones de colores y puedes comprarlo por 4,19 euros.

Pendientes de acero estilo vintage

Pendientes dorados de acero SHEIN

Unos pendientes vistosos siempre son un acierto de regalo, especialmente en ocasiones como el amigo invisible. Estos de estilo vintage y acero inoxidable están disponibles en plateado y dorado y puedes comprarlos por 2,48 euros.