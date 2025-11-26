12 regalos de Navidad que puedes comprar en Shein por el Black Friday
La plataforma de moda y lifestyle ofrece descuentos desde el 50%.
El Black Friday se ha convertido ya para muchos españoles en la mejor herramienta para adelantar las compras navideñas y aprovechar los descuentos y ofertas que la mayoría de marcas activan en estos días. En Shein no iban a ser menos y en la web ya están disponibles cientos de productos a precios reducidos.
No solo hay ropa, también hay descuentos desde el 50% en decoración de Navidad, artículos del hogar y regalos para cualquier miembro de la familia. Hasta el 7 de diciembre, podrás descubrir todo tipo de artículos seleccionados introduciendo el código SHEIN25 en el buscador para tener en un solo lugar los productos a precios reducidos.
Es la oportunidad perfecta no solo para no dejar la mayoría de regalos para el último día, sino para conseguirlos a buen precio. Estas son algunas de las compras que puedes hacer:
Las tazas más navideñas
Un accesorio perfecto para cualquier mesa navideña y un regalo perfecto para el amigo invisible. Puedes comprarlas por 5,80 euros.
Bolso trenzado estilo 'crossbody'
El color de la temporada para este bolso trenzado de Maija que es pura tendencia. Se trata de un diseño de estilo crossbody que puedes comprar por 16,88 euros.
Conjunto para recién nacido
Un conjunto perfecto para regalar al bebé de la familia. Puedes comprarlo por 18,74 euros.
Tazas en forma de flor de loto
Estas tazas de inspiración japonesa no solo para tomar el té sino para servir tus postres. Puedes comprar cada una por 3,70 euros.
Bailarinas de tachuelas
El regalo perfecto para cualquier amante de la moda son estas bailarinas estilo mary jane en color negro y con tachuelas de Ontre. Puedes comprarlas por 15,74 euros.
Manta de estilo escandinavo
Bajan las temperaturas y esta manta de estilo escandinavo y diseño de diamantes a cuadros es perfecta para las tardes de sofá y manta. Puedes comprarla por 12,61 euros.
Taza de estilo cerámica china
Esta taza con su plato a juego de estilo cerámica vintage china en tonos azules es un regalo perfecto para tomar el café. Puedes comprarla por 11,34 euros.
Chaqueta burdeos
El burdeos es otro de los colores del otoño y es perfecto para esta cazadora que es un regalo perfecto para estas navidades. Puedes comprarlo por 28,87 euros.
Portavelas dorados
Este set de doce portavelas dorados no solo es perfecto para regalar, sino también para decorar las mesas navideñas. Puedes comprarlo por 3,62 euros.
Botas altas de ante
Estas botas de ante negras con flecos son perfectas para el día a día y un acierto seguro para regalar. Puedes comprarlas por 38,48 euros.
Bolsa de maquillaje de rayas de colores
Esta bolsa de maquillaje de lona es perfecta para guardar los productos de maquillaje y belleza. Está disponible en varias combinaciones de colores y puedes comprarlo por 4,19 euros.
Pendientes de acero estilo vintage
Unos pendientes vistosos siempre son un acierto de regalo, especialmente en ocasiones como el amigo invisible. Estos de estilo vintage y acero inoxidable están disponibles en plateado y dorado y puedes comprarlos por 2,48 euros.