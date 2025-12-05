Sorteo del Mundial 2026: así quedan los bombos, el nuevo formato y los posibles rivales de España

El Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en EEUU, México y Canadá, vive este viernes el momento que marcará el rumbo del torneo: el sorteo que repartirá a las 48 selecciones participantes en los doce grupos de la primera fase. La gala, que correrá a cargo de figuras de primer nivel, tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy de la capital estadounidense, Washington D.C. y marcará el punto de partida de una cita ampliada -introduce los dieciseisavos de final y habrá un total de 104 partidos- en la que se han introducido cambios de fondo en la estructura del campeonato.

La presencia del presidente de EEUU, Donald Trump, que acudirá junto a la primera dama, Melania Trump, ha añadido una capa política al evento deportivo que nadie ha pasado por alto. El mandatario quiere sacar partido a un escaparate global para mejorar su imagen y, de paso, rebajar tensiones con México y Canadá, socios organizadores del mundial, con los que lleva meses cruzando declaraciones poco amistosas. Por eso, Estados Unidos se reserva el papel de anfitrión de una gala cuidada al milímetro, concebida más como gran espectáculo de televisión que a una ceremonia tradicional.

La vertiente más televisiva de la ceremonia la asumirán varios nombres reconocidos en la escena internacional. La exestrella inglesa del fútbol, Rio Ferdinand, y la presentadora Samantha Johnson se encargarán de dirigir el sorteo, mientras Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez se encargarán de presentar el espectáculo. Sobre el escenario, pasarán el italiano Andrea Bocelli, el británico Robbie Williams o la ex Pussycat Dolls, la inglesa Nicole Scherzinger. Una vez extraídas las bolas, Village People pondrá el broche con su emblemático YMCA. Todo ello en una ceremonia que dejará la confección del calendario definitivo para el sábado, cuando la FIFA confirme las sedes, las fechas y los horarios.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 y dónde verlo



El sorteo del Mundial 2026 tendrá lugar este viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas (en horario peninsular de España) en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., donde la FIFA desplegará una ceremonia pensada para presentar el nuevo formato del torneo y el reparto de las 48 selecciones.

La cita podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, RTVE Play y la señal oficial de la página web de la FIFA, además del seguimiento minuto a minuto que ofreceremos en El HuffPost. En la radio, la Cadena SER ha preparado una programación especial del sorteo y a los posibles emparejamientos de España.

Cómo funciona el sorteo: el nuevo formato y las claves

Las bolas del sorteo del Mundial 2026, preparadas para la ceremonia en Washington. Michael Regan

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, un salto que obliga a reorganizar por completo el sistema de competición. La fase de grupos quedará formada por 12 grupos de cuatro equipos, de los que avanzarán a la siguiente ronda los dos primeros y las ocho mejores terceras. Con esta estructura, la fase final incorpora por primera vez los dieciseisavos de final, lo que eleva el total del torneo hasta los 104 partidos, cuarenta más que en Catar 2022.

Los bombos se han confeccionado a partir del ranking FIFA del 19 de noviembre, además de dos condicionantes fundamentales. El primero es territorial: ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, excepto la UEFA, que aporta 16 equipos y obliga a flexibilizar la norma en algunos grupos. El segundo es competitivo: para equilibrar el cuadro, España y Argentina, primera y segunda del ranking, quedarán ubicadas en partes opuestas del torneo, de modo que solo podrían cruzarse en una hipotética final. El mismo criterio se aplica a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta de la clasificación mundial.

Los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— también parten con reglas específicas. La FIFA les reserva directamente una posición en los grupos A, B y D, lo que garantiza que disputen la fase de grupos en casa. Sus bolas se distinguirán por colores diferentes durante el sorteo: verde para México, roja para Canadá y azul para Estados Unidos.

Una vez extraídas las bolas del Bombo 1, se procederá con los bombos 2, 3 y 4, determinando primero el grupo y después la posición que ocupará cada selección. Aunque el sorteo definirá los doce grupos, el calendario definitivo —estadios, fechas y horarios— se publicará el sábado, tras el ajuste de todos los condicionantes logísticos y de las franjas horarias del continente.

Así quedan los bombos del Mundial 2026



Los bombos del sorteo se han elaborado en función del ranking FIFA y de las plazas ya asignadas a los tres países anfitriones. España parte como cabeza de serie en el Bombo 1, lo que le permite evitar a la mayoría de grandes potencias en la primera fase.

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Son las selecciones cabeza de serie. A excepción de los anfitriones, todas ocupan posiciones altas en el ranking mundial y garantizan grupos de gran nivel.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Un bombo especialmente competido, con varios campeones continentales y selecciones que ya demostraron nivel en Catar.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Aquí se mezclan equipos emergentes con otros de larga trayectoria mundialista. Noruega, liderada por Erling Haaland, aparece como la amenaza principal.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda; los cuatro clasificados de la repesca europea (A, B, C y D), los dos ganadores de la repesca intercontinental.

Incluye algunas de las selecciones más imprevisibles, además de candidatas históricas como Italia, que solo entrará si supera su repesca europea.

¿Qué puede tocarle a España?



Luis de la Fuente, durante un partido con la selección española en 2024. Jose Breton

España parte como líder del ranking FIFA y una de las favoritas del torneo, pero el sorteo mantiene varios escenarios que pueden complicarle el recorrido desde la primera fase. Su condición de cabeza de serie evita a las principales potencias del Bombo 1 —Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania—, aunque el resto de bombos presenta combinaciones que obligan a mirar con atención.

En el Bombo 2 aparecen varios equipos llamados a dinamitar cualquier grupo. Marruecos, verdugo de España en el Mundial 2022, vuelve a situarse entre las selecciones más temibles. Colombia, que derrotó a la ‘Roja’ en un amistoso reciente, y Ecuador, segunda en las Eliminatorias sudamericanas, completan el trío de rivales que el cuerpo técnico preferiría esquivar. En el otro extremo, opciones como Irán, Australia o alguna europea de perfil medio —Austria o Suiza— se leen como escenarios más manejables.

El Bombo 3 añade un punto extra de inquietud. La presencia de Noruega, con Erling Haaland como referencia ofensiva, convierte cualquier emparejamiento en un reto mayor. Escocia, la última selección en derrotar a España en partido oficial, y Paraguay, siempre competitiva en grandes torneos, completan la lista de rivales incómodos. La Catar dirigida por Julen Lopetegui introduce un elemento particular: un equipo cuya preparación reciente llega marcada por un cambio profundo de estilo.

El Bombo 4 es el más imprevisible. Italia, si supera la repesca europea, sería el peor escenario posible para cerrar un grupo. Ghana mantiene un nivel físico y competitivo notable y suele elevar prestaciones en fases finales. Las repescas europeas podrían añadir a Suecia, Turquía o Dinamarca, selecciones que difícilmente encajarían en el papel de “cenicienta”. En el otro extremo, la presencia de Curazao o Cabo Verde introduce la posibilidad de un grupo con un perfil más accesible.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, resumió el planteamiento español en declaraciones a El Larguero: "España está preparada para recibir a cualquiera. Si queremos ser campeones del mundo, tiene que estar preparada para jugar con los mejores". Un mensaje que encaja con la lógica del nuevo formato: una edición más larga, con más cruces y menos margen para especular desde el primer día.

El trasfondo político del sorteo del Mundial 2026



Donald Trump sostiene una réplica del trofeo del Mundial durante un acto en la Casa Blanca. Jonathan Ernst

Aunque el sorteo se presenta oficialmente como un acto deportivo, el contexto político que lo rodea resulta difícil de separar de la ceremonia. La asistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, no se limita a una mera presencia protocolaria: el mandatario quiere aprovechar el escaparate global para reforzar su imagen en un momento de desgaste interno y para escenificar cierto deshielo con México y Canadá, los otros dos países que organizan el Mundial y con los que acumula meses de desencuentros públicos.

La visita de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y del primer ministro canadiense Mark Carney añade más capa diplomática al acto. La propia Sheinbaum realiza su primer viaje oficial a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, mientras Carney busca reconducir una relación bilateral marcada por tensiones comerciales y declaraciones poco afortunadas en los últimos meses. Ambos líderes han apurado hasta el último momento para confirmar su asistencia, un gesto que refleja el clima político entre los tres socios norteamericanos.

En paralelo, la FIFA aprovechará la ceremonia para entregar el recién creado Premio FIFA de la Paz, un galardón que ha alimentado especulaciones sobre una posible concesión al propio Trump. El momento elegido, unido al diseño de la gala, ha llevado a varias organizaciones civiles a recordar que el Mundial se celebrará en un país que mantiene políticas migratorias cada vez más restrictivas y cuya situación interna plantea dudas a quienes planean desplazarse para seguir el torneo.

La cita, en definitiva, servirá tanto para definir los grupos del Mundial como para medir hasta qué punto el fútbol y la política vuelven a cruzarse en un escenario de máxima visibilidad internacional.