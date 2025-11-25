"40.000.000 de fumadores se están olvidando del cigarrillo y apuestan por productos sin humo" y otras seis cosas que  aprendimos sobre alternativas sin combustión

"Todo empezó en 2008 cuando Philip Morris dijo 'vamos a acabar con los cigarrillos convencionales y vamos a abrir una nueva etapa. Se empezaron a invertir recursos económicos y de personas, y hasta la fecha llevamos 14.000 millones de dólares en desarrollar productos con el objetivo de terminar con el cigarrillo convencional. Empezó en 2008 y ya es una realidad porque este tipo de productos sin combustión ya están en 100 países y 40.000.000 de usuarios se están olvidando del cigarrillo convencional y apuestan por estos productos".

"Aún hay barreras muy importantes que tienen que ver con la desinformación y la falta de conocimiento. Nos cuesta porque hay barreras para que la información llegue a la población, a la sociedad y a los fumadores. Además, hay cierto escepticismo en aceptar la evidencia científica que hay alrededor de estas alternativas. La FDA ha dado la autorización a nuestros productos para poder comercializarlos como productos de otra categoría que no tiene que ver con el cigarrillo convencional, como productos de riesgo distinto".

"Estamos en un momento muy especial porque se está trabajando en reformar la Ley Antitabaco. A nosotros nos preocupa el hecho de que todas la alternativas al tabaco se igualen con cigarrillo convencional, porque no es lo mismo el cigarrillo convencional que origina mayor daño (...). Es una oportunidad de oro el hecho de tener esta ley para diferencias desde el punto de vista regulatorio lo que son los cigarillos convencionales de estas otras alternativas".

"También es una oportunidad para regular el tema de los menores. Los menores no deben fumar, ni vapear, ni nada de nada. Es la oportunidad para que la ley sea muy estricta, todo lo que se pueda, en regular el acceso de los menores a este tipo de producto".

"Desde Philip Morris trabajamos fuerte también por esto, por impedir el acceso de los menores a estos productos. Y básicamente, las medidas que implemetamos son dos. Una: cuidar mucho los formatos, que los formatos de los nuevos productos, que su formato no induzca a su consumo, con un look más de adulto. Y el otro aspecto en el que trabajamos es en reforzar los controles en el punto de venta".

"Lanzamos el primer dispositivo en 2016 y cada vez se van incorporado más y más usuarios en España. Yo lo veo, yo veo que en España pronto tendremos un cambio, viendo que los fumadores que no han dejado de fumar han abandonado el cigarillo convencional y han adoptado otros formatos. Creo que estamos en el buen camino".

"Entiendo el escepticismo respecto a esto, lo comprendo. Hay gran cantidad de datos, de ciencia, de estudios de terceros, independientes, autorizaciones de la FDA, revisiones concluyentes... Yo les diría: léelo, evalúalo y luego lo analizamos y lo debatimos. Estamos abiertos a discutir, a debatir los datos que sean porque creemos en esta realidad que ya se puede tocar".