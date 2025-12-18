El Congreso publica nuevas fotos inéditas de Jeffrey Epstein a horas de que salgan a la luz todos sus archivos: Chomsky y Gates, entre los retratados

Seguimos a vueltas con Jeffrey Epstein, en este caso con una nueva tanda de fotografías difundidas por el partido demócrata de Estados Unidos, todo ello apenas unas horas antes de que expire el plazo legal dado al Departamento de Justicia para publicar todos los archivos que conserva sobre el caso del millonario pederasta.

Las imágenes, unas 70 fotografías extraídas de un fondo de 95.000 documentos, proceden de los herederos de Epstein y han sido obtenidas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Pero más que el qué, está el quién, con dos nombres más, o mejor dicho, una sorpresa más que otra, ya que entre estas instantáneas hay algunas donde aparece el filósofo y referente de la izquierda, Noam Chomsky, aparte de otras figuras como el cineasta Woody Allen, el estratega ultraconservador Steve Bannon o el filántropo Bill Gates, este último acompañado por una mujer cuyo rostro ha sido censurado.

También se incluyen retratos ya conocidos como cofundador de Google, Sergey Brin o del ensayista y columnista de The New York Times, David Brooks.

Sin pruebas de delitos ni nombres nuevos

El propio Comité subraya que figurar en los documentos de Epstein no implica haber cometido ningún delito, ni haber participado en la red de abusos sexuales a menores por la que fue investigado. Tampoco hay sorpresas en los nombres que aparecen en este nuevo lote: todos ellos ya habían sido vinculados públicamente al entorno social del financiero.

Recordemos que Epstein murió en 2019 en una celda de máxima seguridad en Manhattan, en un caso que generó innumerables teorías de la conspiración. Sin embargo, el forense certificó oficialmente que se trató de un suicidio.

Las fotografías difundidas este jueves llegan sin contexto adicional. Junto a los retratos personales, hay imágenes de su isla privada en el Caribe, conocida entre los habitantes de la zona como la isla de los pedófilos, así como fotografías inquietantes de una cama sin sábanas, un frasco de medicación para infecciones urinarias y varios pasaportes.

Documentos censurados y mensajes inquietantes

Entre los documentos gráficos aparecen pasaportes y documentos de identidad de distintos países. Uno es claramente estadounidense y pertenece a Epstein. Otros, procedentes de Ucrania, República Checa, Marruecos o Lituania, tienen la mayor parte de la información tachada.

También se han publicado capturas de pantalla de una conversación de texto en la que se habla explícitamente de "enviar chicas". En uno de los mensajes puede leerse: "Tengo una amiga que es cazatalentos, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por cada una. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?".

Este nuevo lote se suma al publicado el viernes pasado, cuando el Comité de Supervisión difundió 19 imágenes en las que aparecían, entre otros, Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Woody Allen y Bill Gates.

Al igual que ahora, ninguna de esas fotografías demostraba actividad ilícita, pero sí ofrecía una visión más detallada del estilo de vida y las relaciones sociales de Epstein.