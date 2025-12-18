Álex Corretja deja una de las reacciones más sinceras y emotivas sobre la ruptura de Alcaraz y Ferrero

El extenista profesional Álex Corretja, que llegó a ser número 2 del mundo en el ranking ATP, finalista además en dos ocasiones de Roland Garros, ahora uno de los comentaristas y narradores más populares del tenis en España, ha reaccionado de manera muy emotiva y sincera sobre una de las noticias de la semana: la ruptura de Carlos Alcaraz y su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

El tenista murciano comunicó en sus redes sociales que separaban sus caminos tras siete años y medio lleno de éxitos, labrándose hasta 6 Grand Slam y 8 títulos de Máster 1000. Corretja siempre ha tenido en gran estima a Alcaraz y ha podido seguir el camino que ha vivido junto a Ferrero, por eso para él ha sido un auténtico "shock".

Su primera sensación, tal y como ha confesado en un vídeo publicado por Eurosport España, fue de "mucha tristeza, un shock total" porque para él, sin duda alguna, "Juanki y Carlos, Carlos y Juanki, eran un binomio espectacular, a los dos les quiero un montón, es conozco desde hace muchísimos años".

Para Corretja funcionaban muy bien, por eso se ha quedado "muy sorprendido, muy apenado". "Estaba en una reunión, tenía el teléfono apagado y cuando he encendido de repente embazaban a entrar cientos de mensajes que pensaba que había pasado algo grave. Y no era grave, pero sí era triste", ha relatado.

Una decisión inesperada

Ha insistido en la pena que le ha generado la noticia porque no se lo esperaba y confiaba en que "todavía tenían bastante recorrido por delante, muchas cosas a seguir consiguiendo juntos, yo creo que era un sentimiento que todo el mundo tenía".

"Hemos crecido los últimos años con ellos, con sus títulos, sus triunfos y los hemos disfrutado mucho y de ahí que haya sido una noticia yo creo que bastante impactante", ha rematado.

El proyecto

Corretja relata que Juan Carlos Ferrero "coge a un niño, un diamante que lo has de pulir, le has de sacar todo lo mejor, pasas por todas las escapas, aunque hayan sido a la velocidad de un rayo, porque Carlitos ha reventado todas las etapas a una velocidad altísima".

"Carlos empezó siendo un niño en el que todo lo que le dijera Ferrero le parecía lo normal y ahora ya te haces más mayor, tienes tu opinión y a lo mejor puedes tener diversidad de opiniones y sinceramente yo nunca pensé que eso se iba a acabar ya", ha opinado.

"Creía que todavía tenían margen y que comunicándose muy bien y hablando, pues lo iban a solucionar y si no es así es porque realmente alguna de las partes o als dos partes han considerado que su presente no ha de ser juntos", ha añadido.

Corretja ha concluido que le cuesta creer que no se pudiera seguir, "pero si así ha llegado a esta situación, pues la tendremos que respetar, tanto si ha sido Carlos, si ha sido Juanki o si han sido los dos".