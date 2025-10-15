Adiós a las cortinas largas: los expertos desvelan el problema energético detrás de esta moda, especialmente en invierno 

Durante años, las cortinas largas han sido una de las opciones más elegidas dentro del diseño de los espacios interiores. Sin embargo, los expertos advierten ahora que esta tendencia podría estar perjudicando la eficiencia energética de los hogares, especialmente en los meses más fríos. El dilema se centra en si deberían las cortinas cubrir los radiadores. Y, la respuesta, aunque rompe con lo estético, es clara: no.

El problema radica en la ubicación donde normalmente se suelen instalar los radiadores, justo debajo de las ventanas, por lo que en caso de tener las cortinas largas suelen caer sobre ellos y taparlos. Esto impide que el calor se distribuya correctamente en la estancia, lo que obliga al sistema de calefacción a trabajar más y, por ende, aumenta considerablemente el consumo de energía.

"Obliga a los propietarios/diseñadores a elegir entre la estética y la eficiencia térmica", afirma Matthias Silverton, consultor de diseño de interiores a la publicación livingetc. "Si bien las cortinas amplias y largas hasta el suelo lucen hermosas y elegantes, y hacen que los techos parezcan más altos y majestuosos, son un grave error energético", agrega.

Además de bloquear el flujo de aire caliente, las cortinas gruesas pueden afectar el funcionamiento de las válvulas termostáticas del radiador, provocando un funcionamiento ineficiente del sistema de calefacción. Rosella Marzocchella, diseñadora de interiores en Decor & Decor, añade: "Además de reducir tu comodidad, obliga a tu sistema de calefacción a trabajar más, lo que puede resultar en un mayor consumo de energía y, por lo tanto, en un aumento de las facturas de calefacción", asegura.

Los expertos coinciden en que lo ideal es optar por cortinas que sean entre 3 y 4 centímetros más altas que el radiador, lo que permite que el calor se distribuya correctamente por toda la habitación. Otra opción recomendada es el uso de alzapaños para mantener las cortinas alejadas del radiador mientras está en uso.

Más allá del gasto energético, hay otros factores a considerar, como la seguridad. Aunque los radiadores modernos de agua caliente no presentan un riesgo de incendio, los eléctricos sí pueden suponer un peligro si están en contacto con tejidos inflamables. Además, la exposición prolongada al calor puede dañar tanto las cortinas como las paredes cercanas. "Desde el punto de vista de la seguridad y el mantenimiento, siempre es mejor evitar el contacto directo entre la tela y el radiador", advierte Rosella.