Adiós a los radiadores encendidos todo el invierno: tres sustitutos que calientan al instante sin sustos en las facturas

Pese a que en algunas zonas de España (especialmente del sur peninsular) las últimas semanas han estado marcadas por temperaturas superiores a las habituales para esta época del año, el frío cada vez está más cerca.

En poco tiempo, los termómetros comenzarán a desplomarse a lo largo y ancho del país, por lo que es importante comenzar ya a preparar la casa para que la llegada del frío no te pille desprevenido.

Para mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el otoño y el invierno no es necesario mantener los radiadores encendidos de forma permanente. Hay otras soluciones más sostenibles y que, además, harán que la factura de la luz no se dispare.

Tal y como recoge el sitio web italiano Ecoblog, una posible alternativa para no pasar frío en el hogar es la instalación de paneles radiantes. Los mismos hacen incrementar la temperatura del hogar gracias a la radiación infrarroja.

"Pequeños y delgados, también se pueden montar en las paredes y tienen la función de emitir calor a través de radiación infrarroja. Estos paneles también pueden alimentarse con energía solar, lo que permite ahorrar y hacer que todo sea aún más ecológico", destacan desde el citado sitio web en relación a los paneles radiantes.

Otra opción es recurrir a la calefacción por suelo radiante. Se trata de un sistema de climatización eficiente que calienta las estancias del inmueble a través de una red de tuberías o cables eléctricos que discurre bajo el suelo. Una de las principales ventajas del suelo radiante es que distribuye el calor de manera uniforme y por todas las partes del hogar.

Por último, también existe la posibilidad de hacer uso de los termoventiladores portátiles. Los mismos pueden llevarse de una habitación a otra, dependiendo de en qué lugar de la casa se necesite que la temperatura aumente.