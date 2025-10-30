Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 cosas básicas que todo el que vaya a tener perro debería tener
Tener un perro como mascota conlleva grandes responsabilidades.

Un perro labrador retriever amarillo sonríe mientras descansa sobre un banco de madera al aire libre en un día soleado.
Collar o arnés ajustable
Sirve para sujetar la correa y colocar la identificación. El arnés reparte mejor la presión y es más cómodo para paseos largos.Getty Images
Vista lateral de un cachorro de Labrador Retriever plateado de ojos azules de pie en el césped.
Placa de identificación con nombre y teléfonoSi el perro se pierde, permite que quien lo encuentre contacte rápidamente con el dueño.Getty Images
Un adorable cachorro de Jack Russell terrier, con grandes orejas y un aspecto soñoliento, descansa en una cama para perros con una manta amarilla.
Cama cómodaLe da un espacio propio donde descansar, sentirse seguro y dormir bien.Getty Images/iStockphoto
Perro de raza shih tzu sobre fondo blanco con comida
Comedero y bebederoRecipientes específicos para que tenga siempre comida y agua limpia disponibles.Getty Images/iStockphoto
Transportín o jaulaÚtil para llevarlo en coche, viajes o visitas al veterinario de forma segura y sin estrés.Getty Images
Aseo canino en casa, en el suelo del baño. Raza: Maltés Balonka. Aseo. Pelo. Cuidado de mascotas.
Champú y cepillo para su tipo de peloMantienen el pelaje limpio, evitan enredos y reducen la caída de pelo.Getty Images
Un bulldog francés recibe un corte de uñas con tijeras en una peluquería canina y felina.
Cortauñas o cuidado de uñasEvita que las uñas crezcan demasiado, lo que podría causar dolor o lesiones al caminar.Getty Images/500px Plus
Enfoque en un perro corgi galés de Pembroke enfermo, sostenido por su joven dueña vestida de manera informal, sentada frente al veterinario mientras toma notas en un documento.
Cartilla veterinaria y calendario de vacunas/desparasitaciónSirve para llevar un control de su salud y cumplir con los requisitos sanitarios obligatorios.Getty Images
Una joven cuida a un perro con tasus otrosis, limpiándole la herida y ajustándole la ortesis.
Botiquín básicoContiene lo necesario para pequeñas curas en casa o emergencias menores.Getty images GAJIC2021
