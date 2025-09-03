Analizan un fósil y descubren una nueva especie de dinosaurio con supergarras que resultará familiar a los fans de Parque Jurásico
Ha sido bautizado como 'Shri rapax'.
El análisis de un fósil descubierto en Mongolia ha dado como resultado el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio carnívoro. El mismo cuenta con garras gigantes y mandíbulas extremadamente fuertes.
En el estudio, que ha sido publicado en la revista científica Historical Biology, se detalla que este nuevo dinosaurio ha sido bautizado como Shri rapax y pertenece a la familia de los velociraptores, precisamente los dinosaurios representados por Steven Spielberg en la película Parque Jurásico.
No obstante, el Shri rapax es algo diferente a sus parientes de la familia de los velociraptores, ya que cuenta con unas manos especialmente fuertes y anchas. Ello puede ser un indicio de que la forma de cazar de este dinosaurio fuera diferente a la de los velociraptores.
En ese sentido, los autores de la investigación apuntan a que el dinosaurio Shri rapax probablemente utilizaba sus grandes manos de forma activa para capturar y retener a sus presas.
Igualmente, esas características especiales en las manos podrían permitir a este dinosaurio recién descubierto cazar presas más grandes y fuertes que los velociraptores que hasta hoy conocíamos.
Esa diferenciación en la alimentación se traduciría en una menor competencia para el Shri rapax a la hora de buscar alimento.