El origen de las serpientes desconcierta a los científicos durante décadas hasta que topan con su antecesor de 167 millones de años

El origen y la evolución de las serpientes había sido hasta ahora desconocido. Sin embargo, gracias al descubrimiento de un antiguo fósil en la isla de Skye, Escocia que se produjo en 2016, ahora podríamos estar más cerca que nunca de conocerlo.

Y es que, después de los hallazgos realizados por un grupo de paleontólogos que trabajaba en la zona, se cree que su antecesor podría haber sido un réptil jurásico único, el Breugnathair elgoensis (que significa falsa serpiente Bergol), el cual posee características, tanto de las serpientes como de los lagartos.

De hecho, el animal posee grandes similitudes con los lagartos, pues cuenta con un cuerpo y extremidades bastante cortos, aunque también posee mandíbulas alargadas y tiene los dientes curvados hacia atrás, similares a las de las pitones.

Según ha podido explicar uno de los investigadores principales del estudio, Roger Benson, la especie del fósil hallado, que incluye 32 vértebras y partes del fémur y la tibia, "tiene dientes y mandíbulas similares a los de las serpientes, pero en otros aspectos es sorprendentemente primitivo".

Se cree que el espécimen hallado, que ha sido clasificado en la familia Parviraptoridae, pudo vivir al menos nueve años. Además, se trata de uno de los lagartos jurásicos más antiguos jamás hallados, con una antigüedad cercana a los 167 millones de años.

Algunas de las características que los investigadores han podido descubrir gracias a la combinación de tomografías computarizadas, radiografías y un análisis morfológico son que el animal contaba con unos 40 centímetros de largo y que es probable que se alimentara de otros lagartos más pequeños y crías de los dinosaurios.

"Este fósil podría indicar que los ancestros de las serpientes eran muy diferentes de lo que se creía, o que los comportamientos depredadores similares a los de las serpientes evolucionaron de forma independiente en un grupo primitivo y extinto", ha agregado finalmente Benson.