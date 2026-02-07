Estudian cómo una vaca usa palos y escobas para rascarse el lomo: "Ha ido perfeccionando su técnica"

Parece que una vaca ha demostrado que la creencia de que estos animales no son muy listos puede no ser cierta. Por lo menos a la hora de utilizar herramientas. Es lo que ha hecho una vaca llamada Veronika que vive en Carintia, un estado austraico, y que ha dejado perplejos a los expertos. Veronika ha aprendido ella sola, perfeccionando cada día su técnica, a usar un palo o una escoba para rascarse en diversas partes de su cuerpo, como ha comprado un estudio que ha sido publicado en la revista científica especializada Current Biology y que ha contado Der Spiegel.

La conclusión de esta investigación es que también las vacas, como otros animales, como los primates y algunas aves, son capaces de usar herramientas. Estos expertos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena J. Osuna-Mascaró y Alice M.I. Auersperg colocaron frente a esta vaca una escoba con dos extremos distintos: uno con cerdas rígidas y otro liso. Veronika utilizó la escoba en 76 ocasiones para rascarse en los 10 ensayos que realizaron. Lo que hacía era coger la escoba o el palo con la boca y, después, con la lengua la levantaba la escoba para colocarla a una altura cómoda para rascarse y, apretando fuerte con los dientes el palo, procedía a rascarse en diferentes partes del cuerpo.

Además, los investigadores observaron que era capaz de usar diferentes partes de las herramientas, como la parte del cepillo o del palo, según si se iba a rascar en zonas más o menos sensibles de su cuerpo. Esta capacidad de saber ajustar el uso de una herramienta para un objetivo concreto se ha atribuido hasta ahora a los primates y aves inteligentes, como los cuervos.

El laboratorio Goffin, que dirige uno de los expertos que ha realizado este estudio, la investigadora Auersperg, está acostumbrado a recibir vídeos de personas que aseguran que sus animales son capaces de hacer cosas de este estilo, pero en la mayoría de las ocasiones lo que afirman al final no tiene fundamento, en unos casos, y en otros, se trata directamente de vídeos falsos, creados con inteligencia artificial.

“Que todavía nos sorprenda que animales de granja exhiban tales habilidades dice tanto sobre nuestras percepciones de estas especies como sobre el comportamiento de los animales”, ha declarado al portal SMC España el científico del Instituto de Investigación en Biología de Animales de Granja en Dummerstorf, Alemania, Christian Nawroth. Pero advierte que aunque es un caso "fascinante" es difícil saber si se pueden hacer "afirmaciones más amplias” sobre la capacidad de las vacas, en general, o de animales similares, de realizar este tipo de acciones.