Sandra, de ingeniera en Venezuela a camionera en Valencia: "1.800-2.000 euros netos por 9 horas de trabajo en regional me parece justo"

Conducir un camión no es solo manejar un vehículo: es lidiar con largas horas al volante, rutas imprevisibles, cargas pesadas y la presión constante de llegar a tiempo. El trabajo de los camioneros exige sacrificio físico y mental, paciencia y una resistencia que pocos comprenden desde fuera. Muchos profesionales del transporte también enfrentan horarios extensos, turnos nocturnos y la responsabilidad de manejar mercancías valiosas.

En este contexto, Sandra Ruiz llegó a España procedente de Venezuela con una formación técnica y años de responsabilidad, ya que fue ingeniera y jefa de una estación de ferrocarril, y hoy trabaja como camionera moviendo contenedores en el puerto de Valencia. En el pódcast ‘Rutas de Éxito’ contó su trayectoria, las dificultades de empezar de cero en un oficio duro y por qué considera que los salarios de la modalidad regional son razonables.

Sandra narra que la crisis venezolana la dejó en una situación económica insostenible, pasó de tener estabilidad laboral a cobrar “cinco dólares”, lo cual la obligó a emigrar para “volver a empezar” profesionalmente. En España encontró la oportunidad de trabajar al volante de un camión, un trabajo duro y exigente. “Yo empezando lloraba todos los días”, confiesa en el pódcast, recordando cómo tuvo que adaptarse a un entorno laboral que exige horarios estrictos y a menudo jornadas largas.

A más sacrificio, mayor sueldo

El transporte por carretera es una de las profesiones más exigentes del mercado laboral, los camioneros no solo pasan horas al volante, sino que afrontan esperas interminables, presión por los plazos y un desgaste físico y mental constante. “Aquí podemos pasar 15 horas fácilmente, entiendo que eso no pueda ser muy atractivo”, explica Sandra, que señala la necesidad de mejorar la organización de los horarios para hacer el oficio más sostenible y atractivo para nuevas generaciones.

Sobre salarios, la conducción regional, rutas que permiten volver a casa a diario, varía mucho según la empresa y las tareas. "He conocido a personas que están entre los 1.800-2.200 euros netos por 9 horas de trabajo en la zona de Valencia", explica en referencia a aquellos camioneros que suelen trabajar desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. “Me parece justo, aunque depende mucho de lo que hagas”, aclara sobre si tocas mercancía o colocas contendedores.

De la misma forma, apunta que en transporte nacional las retribuciones que ha conocido oscilan entre 2.100 y 3.000 euros, en función del tiempo que uno esté dispuesto a sacrificar, ya que este tipo de rutas implica pasar varios días fuera de casa, asumir jornadas más largas y renunciar en muchos casos a la conciliación familiar a cambio de una mayor compensación económica.

Fuera de lo económico, la historia de Sandra pone el foco en dos problemas estructurales: la dificultad de atraer y retener personal en un sector que combina turnos exigentes, responsabilidades técnicas y estrés; y la dificultad social de quienes migran por necesidad. La mujer termina su intervención mostrando esperanza de que lleguen mejores condiciones de horarios y salarios para hacer la profesión más sostenible.