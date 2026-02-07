Zapatero resalta su "gran confianza" en Delcy Rodríguez en su visita a Caracas: "Hay un renacer de Venezuela"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este viernes que ve el mejor ambiente en Venezuela de los últimos diez años, a la vez que ha afirmado que tiene "una gran confianza" en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El expresidente del Gobierno ha visitado este viernes Caracas para mantener una reunión con la presidenta en funciones.

"Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela", ha trasladado Zapatero en declaraciones a los medios desde Caracas, donde se encuentra con motivo de unas jornadas sobre paz y convivencia invitado por la presidenta venezolana.

El exjefe del Ejecutivo ha continuado destacando la labor de Rodríguez, quien cree que ha conseguido crear "esperanza" en muy poco tiempo después de "muchos años muy difíciles". Asimismo, ha asegurado que no tiene ninguna duda de que la promesa del Ejecutivo venezolano sobre la ley de amnistía para los presos políticos se va a cumplir.

La Asamblea Nacional de Venezuela ya ha aprobado este jueves por unanimidad y en primera lectura de esta ley de amnistía que permita dar pasos "decisivos" (en palabras de Delcy Rodríguez) hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

Perdón, reconciliación y reencuentro

El expresidente, tras reunirse con oposición y gobierno, ha trasladado que a través del diálogo se han construido "los mejores procesos". "Hay un renacer de Venezuela", ha destacado. "Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales", ha añadido.

Desde hace una década, el expresidente socialista ha participado en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición y, según el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel crucial en la liberación de presos políticos.

Rodríguez espera liberar a los pesos "a más tardar" el viernes

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha estimado que todos los presos políticos podrían ser liberados "a más tardar" el próximo viernes una vez que la ley de amnistía sea aprobada en segunda lectura por los diputados del Parlamento.

"Nosotros esperamos que entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes, estén todos sueltos", ha asegurado durante una visita a un centro de detención conocido como la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en el distrito metropolitano de Caracas.

Rodríguez ha afirmado que "el perdón no genera ningún tipo de reserva". "En estos tiempos tan complejos que vivimos, debemos ser justos, pedir perdón y perdonar también", ha indicado el presidente del Parlamento en redes sociales, donde ha publicado un vídeo en el que aparece abrazando a familiares de presos políticos.