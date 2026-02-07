Una profesora cuenta el mensaje que le ha mandado una antigua alumna suya: lo que le dice es para poner la piel de gallina

Las historias entre los docentes y los alumnos han cobrado un peso especial en los nuevos tiempos de las redes sociales gracias a tanto a profesores como a estudiantes que cuentan en ellas anécdotas que viven en el día a día del curso escolar. Hay épocas, especialmente en aquellos meses con exámenes o trabajos, donde este contenido llega a verse con frecuencia.

Sin embargo, también se ven de vez en cuando mensajes relacionados con la educación, pero que no tienen una vinculación directa con algo que ha sucedido en colegios, institutos o universidades en este momento.

Por ejemplo, ha sido la profesora de Filosofía de un instituto Esther Díaz la que ha compartido el mensaje que le ha enviado una antigua alumna. Su testimonio ha emocionado a la red social de X.

"Me ha mandado una exalumna su foto de graduada universitaria y me dice que parte de ese logro también es mío", comienza diciendo. La docente apunta que le agradece "haber creído en ella, a veces incluso más que ella misma".

"Qué gusto da recibir mensajes así. Ella es maravillosa", remata Díaz en su mensaje en X, que lleva más de un millar de me gusta.

Además, la profesora ha respondido así a una persona que le había dicho que se alegraba mucho por ella: "Gracias . Sí, de vez en cuando, llega algún mensaje así y una vuelve a recuperar fuerzas y ganas para seguir. Pero es dura esta profesión y cada día más".

Otros mensajes de antiguos alumnos

Recientemente, también se ha hecho viral el mensaje de Mada Mariño, una joven española estudiante de un máster de Moda y Lujo que recordó cuando iba a segundo curso de la ESO y lo que le dijo una profesora a su compañera. En esta ocasión, fue todo lo contrario.

"Una profesora de mi clase le decía a una niña: tú no te esfuerces, no te esfuerces mucho porque no vas a llegar a mucho en la vida, como mucho cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieses una FP o algo así", afirmó en un vídeo en TikTok.