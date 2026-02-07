Oihane, española viviendo en China: "El salario medio mensual para los extranjeros empieza a los 12.000 yuanes, que serían 1.400 euros al mes"

Cada vez más jóvenes españoles miran hacia China como destino para desarrollar su carrera profesional. Atraídos por un mercado laboral dinámico, salarios más competitivos en determinados sectores y la posibilidad de acceder a una mayor calidad de vida en grandes ciudades, muchos deciden hacer las maletas y empezar de cero en el gigante asiático, donde la experiencia internacional y la especialización marcan la diferencia.

Bajo esta premisa, hace seis años Oihane viajó a China con la idea de pasar unos meses como au pair; hoy trabaja como traductora y organizadora de eventos, está plenamente asentada en Shenzhen y comparte su día a día en TikTok. Su relato le ha hecho convertirse en una voz de referencia para quienes contemplan emigrar al país y quieren conocer, sin filtros, cómo es realmente vivir y trabajar en una de las ciudades más pujantes de Asia.

En un vídeo reciente, Oihane desgrana cómo son los salarios en Shenzhen, una ciudad que define como una de las grandes potencias económicas de China. “Cabe recalcar que los chinos y los extranjeros cobran muy distinto porque la demanda para los extranjeros es mucho más grande”, avisa la joven antes de desmontar algunos tópicos sobre los sueldos en el país y poner cifras concretas sobre cuánto puede llegar a cobrar cada perfil.

La realidad de los salarios

Según la propia Oihane, los sueldos para extranjeros en Shenzhen empiezan a niveles muy superiores a los de muchos trabajadores locales. “El salario base o el salario medio mensual para los extranjeros empieza a los 12.000 yuanes, que serían 1.400 euros al mes”, desvela. En comparación, el salario medio al mes de un local suele ser de 7.500 yuanes, lo que se traduce a unos 900 euros.

Aunque esta cifra ya sorprende de por sí, Oihane añade que es frecuente ver ofertas mucho más altas. “La mayoría cobran unos 25.000 yuanes al mes, que serían unos 3.000 euros al mes”, asegura, aunque hay profesionales que cobran incluso por encima de esas cifras. Oihane subraya además que los ingresos dependen del sector, del tipo de visado y del dominio del idioma, así como de la experiencia previa y del perfil profesional que se ofrezca a las empresas.

La joven también pone en perspectiva un mito habitual: “he oído que en China la gente cobra 200 o 300 euros”, relata. En su experiencia, la demanda de trabajadores extranjeros en Shenzhen hace que los paquetes salariales para perfiles con idiomas o competencias técnicas sean sensiblemente más altos que los de la mayoría local. No obstante, apunta que existen chinos que cobran lo mismo que extranjeros e incluso mucho más.

Además, el coste de vida en Shenzhen es superior al de muchas otras ciudades chinas, lo que explica en parte los salarios más altos allí. “El salario en mi ciudad y el que sería en un pueblo pequeño no es el mismo, al igual que el costo de vida tampoco lo es”, deja claro Oihane, que insiste en la importancia de contextualizar las cifras y analizar cada caso antes de dar el paso de emigrar.