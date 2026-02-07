Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Así ha sido mi experiencia con el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: la batería también puede ser clave en un gama media
Tecnología

Así ha sido mi experiencia con el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G: la batería también puede ser clave en un gama media

He probado durante varias semanas el móvil más popular de la firma china. Llega con varios cambios. Hay cosas que me han gustado mucho y otras que no me han terminado de convencer. Te las cuento todas.

Sergio Coto
Así es la parte trasera del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.
Así es la parte trasera del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.Sergio Coto / El HuffPost

Resumen: La gama media de Xiaomi nos ha sorprendido año tras año. Prestaciones superiores a precios bastante bajos. Es el caso del nuevo Xiaomi Redmi Note 15 5G. Después de probarlo durante varias semanas, hay que destacar su gran salto en batería, superando el día de autonomía durante los días que lo he usado. Su pantalla tiene un poco más de brillo, aunque es difícil de percibir y su cámara sigue siendo muy interesante. Aunque quizás habría sido una buena idea añadirle alguna mejora y es, principalmente, lo que le echo en falta. Pese a ello, sabiendo que su precio va variando y oscila entre 300 y 400 euros, anticipo que puede volver a ser uno de sus smartphones de éxito.

Ventajas

  • Se agradece mucho el cambio en batería. Pasar de una autonomía 5110 a 6580 mAh, es un verdadero salto y una muy buena noticia.
  • También crece el brillo máximo de su gran panel AMOLED de 6,83 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco.
  • El tema de la fotografía es para ponerlo en ventajas y desventajas. Por un lado, lo bueno, para ser un gama media tiene unas prestaciones muy buenas y responde muy bien.

Desventajas

  • En lado menos bueno de su sistema de cámaras, se encuentra la falta de cambios importantes en ellas. No sólo incorpora sensores vistos en su predecesor, sino que también pierde la cámara macro 2 megapíxeles.
  • Su procesador MediaTek Dimensity 7400-Ultra responde a la altura de las circunstancias, pero si le demandas un uso más exigente, puede ir más limitado.
El Xiaomi Redmi Note 15 5G, en tono plateado.
  El Xiaomi Redmi Note 15 5G, en tono plateado.Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Hablar del teléfono de gama media por excelencia de Xiaomi, que ha cosechado éxitos en ventas a lo largo de los últimos años, suele ser una tarea fácil. He probado su reciente lanzamiento, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G durante varias semanas y tiene algo perfecto para casi todos los gustos.

Empiezo hablando del precio, ya que es la clave por la que puedo decir de que tiene aspectos muy buenos relación calidad-precio. De salida, parte desde los 399 euros, aunque, en la actualidad, ya está por debajo de los 280 euros en algunas tiendas.

Obviamente, este tiene que ser el punto de salida de esta reseña. Ya que, por mucho que hablemos de sus prestaciones, debo confirmar que sigue siendo una muy buena opción al precio al que se vende.

En cuanto a diseño, hay un ligero cambio. Se deja de lado el aspecto tan curvo del 14 Pro 5G y se apuesta por una estética similar a la que encontramos en el sector actualmente. Y a mí me parece casi más elegante.

Uno de sus puntos fuertes, sin ninguna duda, es su pantalla. Incorpora un panel que ha mejorado levemente su brillo. Pero es que era difícil pulir más, algo que ya estaba bien hecho. El tamaño crece desde las 6.67 a las 6.83 pulgadas. Y responde muy bien tanto en interiores como en exteriores, gracias a su nuevo brillo máximo de 3.200 nits.

El grosor del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, de 7,9 milímetros.
  El grosor del Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, de 7,9 milímetros.Sergio Coto / El HuffPost

En la parte trasera, nos encontramos con un sistema de cámaras que me ha dejado dos puntos de vista diferentes entre sí. En primer lugar, el apartado fotográfico es muy bueno, pero le echo en falta una marcha más. No sólo no ha cambiado nada respecto al 14 Pro 5G, sino que ha perdido la cámara macro de 2 megapíxeles.

Sí que es verdad que cuenta con más funciones de IA en su interior y eso, en 2026, es casi necesario. En el aspecto fotográfico, se nota la influencia de la IA y mejora mucho la experiencia.

La gran sorpresa y alegría de este nuevo smartphone es la de su batería. Aquí no han subido una marcha más, han sido varias de golpe. Su autonomía llega mucho mejor al final del día de uso, pasando de los 5110 a 6580 mAh. Es la gran novedad, para mí en este modelo.

Respecto a su procesador, el MediaTek Dimensity 7400-Ultra ofrece una respuesta mejor y potente para el rango de precio en el que está, pero se me queda un poco corto si lo que quieres es jugar con él o exigirle un rendimiento superior.

Otra de las cosas que cabe resaltar es que ahora es un smartphone más grande, pero también pesa más. Aunque sigue siendo más o menos lo esperado, con 210 gramos de peso.

Lo he puesto a prueba de diversas formas y, para el rango de precio en el que se encuentra, me sigue pareciendo una opción muy recomendable. Es cierto que habría estado genial ofrecer alguna mejora más en cámaras y rendimiento, pero hay que ser realistas y tener los pies en el suelo.

Sergio Coto
