Expertos en adiestramiento de perros coinciden al pedir que los dueños tengan este comportamiento si tu perro te persigue

Son el mejor amigo del hombre y el animal de compañía por excelencia. Los perros se han ganado un lugar en el corazón de muchos y muchas que se deciden a compartir su vida con uno. Estos, además, tienden a acompañar a sus dueños a cualquier parte a la que los humanos hayan decidido dirigirse. Y tiene un motivo.

Lo ha recogido el portal web italiano especializado en comportamiento canino, My Personal Trianer, que lo define como un comportamiento que resulta natural y que suele estar ligado al instinto primario de buscar confianza y cercanía a fin de sentirse seguro.

Ahondando algo más en los motivos, el mismo sitio web detalla que se trata de un mecanismo que los perretes siguen porque encuentran en sus humanos un punto de referencia. Ahora bien, también puede responder a que quieran llamar la atención de estos, hayan desarrollado un apego excesivo o, incluso, que se esté haciendo mayor y necesite que lo tranquilicen.

Ello se debe a que se trata de un animal cuya naturaleza se encuentra en vivir en manadas. Es por eso que su instinto le pide tener un punto de referencia, que suele encontrar en su dueño o dueña.

Sea cual sea la razón, desde el portal italiano han indicado qué no hacer cuando un perro se comporte de esta manera. Por ejemplo, han instado a no ignorar el comportamiento de la mascota, al menos, sin haber comprendido las razones detrás de la misma.

En esta línea, han apuntado que tampoco es buena idea castigar al perro cuando este se encuentre siguiéndolo. Según My Personal Trainer, podría hacer que aumente sus niveles de inseguridad. Asimismo, no encuentran recomendable subestimar las pistas que pueda estar dando el can de deterioro cognitivo ni de malestar físico.

