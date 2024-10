El motivo por el que no debes pisar jamás la nueva avispa que ya ha invadido España

Hay una especie invasora de patas amarillas a la que no es aconsejable matar y que se ha establecido ya en algunas zonas de España, el avispón asiático. Se cree que llegó a Europa en 2004 y se ha establecido rápidamente como una amenaza para nuestros ecosistemas.

Su nombre original esVespa velutina y es originario de Asia. Se puede encontrar ya por varios países europeos y su presencia constituye una amenaza, especialmente para las abejas, ya debilitadas por el uso intensivo de pesticidas.

Sus principales características son que mide de 2 a 3 cm de largo, tiene el cuerpo negro, con una ancha franja naranja en el abdomen y las patas amarillas en las puntas. Su nido tiene forma de pera y puede medir hasta un metro de diámetro. Sin embargo, el avispón asiático no es más peligroso para el ser humano que una avispa o avispón europeo. Su picadura suele causar una leve reacción local. Sin embargo, las personas alérgicas o inmunodeficientes corren mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Las razones por las que los expertos aconsejan no matarlo son, por un lado, la comunicación química, es decir, cuando un avispón es aplastado, libera una feromona de alarma. Esta sustancia olorosa alerta a otros avispones de un peligro inminente, provocando una reacción defensiva de la colonia. Por otro lado, porque los avispones asiáticos son muy comunales y pueden atacar en grupo. Una vez alertados, pueden picarte otro para defender su territorio, lo que aumenta considerablemente el riesgo para los humanos.

Además, matarlos no es eficaz a largo plazo, ya que matar un avispón aislado no tiene ningún efecto sobre la colonia. Esta acción no resuelve el problema en su origen e incluso puede agravar la situación al provocar una reacción agresiva de otros avispones.

Aunque el avispón asiático es una especie invasora, su erradicación total parece poco realista. Por lo que los especialistas apuestan por adoptar un enfoque de gestión sostenible de esta especie. Se están llevando a cabo investigaciones en algunos países para desarrollar métodos de control biológico, incluido el uso de depredadores naturales o parásitos específicos del avispón asiático.