Un español aterriza en Filipinas, se registra en el hotel y alucina por el cartel de sugerencias que le entregan: no esperaba que pasara allí

El creador de contenido español, conocido en redes sociales como 'El cruza bosques' (@cruzabosques), ha aterrizado por primera vez en Manila (Filipinas) tras pasar un tiempo en Tailandia. Al acudir al hotel donde debía quedarse a dormir y registrarse, el recepcionista de turno le entregó un cartel con sugerencias y advertencias que le han sorprendido muchísimo.

"Acabamos de llegar a Manila y mirad lo que te recomienda el hotel", ha expresado al principio del vídeo, que ha superado las 112.000 visualizaciones y 2.700 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo).

El hotel da a sus clientes una serie de medidas para tomar precaución no solo para cuando estén dentro de su edificio, sino para cuando salgan a la calle que tengan en cuenta una serie de recomendaciones para no sufrir ningún robo o cualquier situación incómoda o similar.

Piden estar alerta "todo el tiempo"

El hotel ha dado hasta nueve advertencias para que sus clientes no sufran ninguna incidencia por las calles de Manila:

El personal del hotel nunca solicitará información confidencial como los datos de tarjetas de crédito, por teléfono, ya que "podría ser una estafa, si recibe una llamada sospechosa, por favor, repórtala con nuestro personal de recepción".

como los datos de tarjetas de crédito, por teléfono, ya que "podría ser una estafa, si recibe una llamada sospechosa, por favor, repórtala con nuestro personal de recepción". Mantener los objetos de valor dentro de la caja de seguridad (de la habitación) "en todo momento".

dentro de la caja de seguridad (de la habitación) "en todo momento". Mantenerse " alerta y en áreas bien iluminadas cuando regrese por la noche".

cuando regrese por la noche". Mantener el teléfono oculto "a menos que lo necesite, especialmente fuera del hotel".

Rechazar comida o bebida de desconocidos.

de desconocidos. Utilizar únicamente taxis con taxímetro : "Abandona el vehículo si el conductor insiste en una tarifa fija".

: "Abandona el vehículo si el conductor insiste en una tarifa fija". Informar de cualquier actividad sospechosa a la recepción del hotel.

Decenas de reacciones de testigos

El vídeo y el cartel han generado casi 100 comentarios y muchos de ellos son usuarios respondiendo con casos parecidos que vivieron cuando visitaron, en su momento, Filipinas. El usuario @JordiPM ha asegurado que el peligro está "en los lugares que más seguro te sientes".

El usuario filipino @Jhefren asegura que allí son reconocidos por "nuestra simpatía y amabilidad, pero es verdad que en la capital hay mucha gente que está como una cabra y hay que tener cuidado con las cosas, sobre todo en Manila".

Por otro lado, a la española Isa Fernández, que fue allí de viaje en noviembre, se ha sorprendido porque vivió todo lo contrario: "Nosotros no tuvimos ninguna mala experiencia, solo en Chinatown, en el que unos niños que pedían en la calle se nos acercaron mucho y le metieron la mano en el bolsillo a un amigo para cogerle el móvil. También hay que ser consciente de por dónde te metes y no ir confiado".