El papel de Victoria Federica, Irene Urdangarin y Arístides de Grecia en el funeral de Irene de Grecia en Atenas 

Victoria Federica, Aristides de Grecia e Irene Urdangarin en el funeral de Irene de Grecia en Atenas

Irene de Grecia falleció el 15 de enero de 2026 a los 83 años en el Palacio de La Zarzuela, donde vivió durante la mitad de su vida. Allí se instaló la capilla ardiente para la familia ese mismo día. Fue totalmente privada, aunque se entiende que estuvieron los más cercanos, liderados por la reina Sofía.

El sábado 17 hubo un responso en su memoria en la Catedral ortodoxa griega de los Santos Andrés y Demetrio de Madrid a la que asistieron los Borbón y Grecia casi al completo salvo Juan Carlos I, Froilán y Juan Urdangarin. Fue así una despedida española tras tantos años viviendo en este país.

Irene Urdangarín y Victoria de Marichalar a su llegada al funeral de su tía abuela en Madrid. EFE

Se vio llegar juntas a Victoria Federica e Irene Urdangarin, ambas muy afectadas por la muerte de la que seguramente ha sido su tía abuela más querida y cercana. Y tanto lo fue que ambas tuvieron un papel en la despedida en Atenas.

Funeral en Atenas tras un homenaje en Madrid

El lunes 19 de enero, la Catedral Metropolitana de la capital griega acogió el funeral de la princesa Irene, que contó con familiares y amigos cercanos de la hermana de la reina Sofía, entre ellos todos los Borbón y Grecia salvo nuevamente Juan Carlos I, Froilán y Juan Urdangarin.

La reina Sofía, la infanta Elena, la infanta Cristina, Miguel Urdangarin e Irene Urdangarin en el funeral de Irene de Grecia GTRES

La reina Sofía apareció acompañada por sus hijas, las infantas Elena y Cristina y sus nietos Miguel e Irene Urdangarin, que fueron recibidos por Pablo de Grecia, jefe de la casa real griega. Seguidamente llegaron Victoria Federica y Pablo Urdangarin.

Más tarde entraron los reyes Felipe y Letizia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que saludaron y se colocaron delante del templo para posar antes de recibir la bienvenida de su primo Pablo de Grecia.

Victoria Federica, Arístides de Grecia e Irene Urdangarin tras el féretro de Irene de Grecia en Atenas EFE

Después de la ceremonia litúrgica, que contó con las intervenciones del jefe de la casa real griega y de su hermano Nicolás, que era ahijado de la princesa Irene, el ataúd fue porteado hasta el coche fúnebre para poner rumbo a Tatoi, su lugar de descanso eterno.

Pero antes de eso se vio salir a la familia real española, la familia del rey y a la familia real griega, y fue entonces cuando se pudo apreciar el papel de tres de los sobrinos nietos de Irene de Grecia y Dinamarca.

Victoria Federica, Arístides de Grecia e Irene Urdangarin con los cojines con las condecoraciones de Irene de Grecia en su funeral GTRES

Victoria Federica (2000). Es la segunda hija de la infanta Elena, tercera nieta de la reina Sofía y por tanto sobrina nieta de Irene de Grecia.

Irene Urdangarin (2005). Cuarta hija de la infanta Cristina y sexta nieta de doña Sofía, es también sobrina nieta de la princesa Irene.

Arístides de Grecia (2008). Quinto vástago de Pablo y Marie Chantal de Grecia y noveno nieto de Constantino II, es el menor de los 17 sobrinos nietos de Irene de Grecia.

Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía, la reina Sofía, Ana María de Grecia, Pablo de Grecia, Victoria Federica, Arístides de Grecia e Irene Urdangarin en el funeral de Irene de Grecia EFE

Los tres salieron detrás del féretro de la fallecida, cubierto por la bandera griega. Cada uno de ellos llevaba un cojín con las condecoraciones colocadas junto al ataúd de Irene de Grecia en su funeral.

El dolor de Irene Urdangarin

Se podía apreciar que Irene Urdangarin portaba la Orden del Elefante, un honor danés concedido a la princesa Irene. Los otros sobrinos llevaban las de las Santas Olga y Sofía, que sí era de Irene, así como la orden del Redentor, que nunca poseyó, pero sí su madre, Federica de Grecia.

Irene Urdangarin, muy triste en el funeral de Irene de Grecia en Atenas GTRES

Irene de Urdangarin, que estaba muy unida a su tía abuela y que fue llamada así en su honor, se mostró muy compungida en ese momento. Su rostro estuvo a punto de romper en llanto en este despedida a una mujer que fue la gran compañera de vida de la reina Sofía y una tía muy querida para todos sus sobrinos, pero en particular para los nietos de Juan Carlos y Sofía.