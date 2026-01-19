Miguel Ángel Muñoz, que interpretó a Julio Iglesias, se pronuncia sobre las denuncias y es cristalino

El actor Miguel Ángel Muñoz se ha pronunciado sobre el cantante Julio Iglesias, que ha recibido denuncias por acoso sexual de parte de dos extrabajadoras de sus mansiones de Bahamas y Punta Cana, pidiendo prudencia y apoyando a las víctimas, deseando que se esclarezca cuanto antes el caso.

Ha sido una de las grandes polémicas de este inicio de año. La ONG Women's Link y Amnistía Internacional presentaron una denuncian en las que describen hechos que constituirían en delitos de trata de seres humanos, acoso y agresión sexual y un delito de lesiones.

Actualmente, el cantante ha emitido un escrito al que ha tenido acceso el diario El País para personarse ante la Audiencia Nacional, pidiendo que se archive la denuncia y advirtiendo de que la Fiscalía no tiene competencia para investigar este presunto delito al suceder en el extranjero.

Y Miguel Ángel Muñoz, hasta que se resuelva

El actor dio vida a julio Iglesias en Bosé, una serie biográfica sobre el cantante Miguel Bosé. La trascendencia de interpretar a la figura del cantante para él fue, en su momento, un regalo profesional y un "caramelo".

Ahora, por supuesto, ha sido prudente y ha asegurado que se encuentra "devastado" con una noticia así, tal y como recoge Europa Press. La pregunta del periodista acerca del tema la ha calificado como "muy capciosa" porque "con todo lo que está pasando creo que es muy grave".

"Es algo tremendo, creo que toda España y el mundo entero está conmocionada con una noticia así, hay que tratarlo con muchísimo respeto a las personas que han denunciado y también al personaje", ha defendido.

La presunción de inocencia

El actor ha afirmado que cree que hasta que resuelva el caso, debería haber "cierta presunción de inocencia".

"Yo personalmente creo que, como la mayoría de personas que estamos aquí, estamos devastados con que haya una noticia así, da lo mismo que sea Julio Iglesias o cualquier otro personaje público o no público: creo que es terrible", ha rezado.

"De cualquier persona que haya sido abusada hay que estar a su lado", ha añadido.

Sobre su papel del cantante en Bosé, ha recordado que fue un momento concreto de su pasado el cual, "dentro de la serie, fue divertidísimo, porque es una persona que cualquier actor querría hacer".

"Como Rafael, que lo está haciendo ahora mismo mi amigo Carlos Santos, está haciendo su miniserie, pero esto es otra cosa. En ningún momento nadie podía pensar algo como lo que está sucediendo", ha concluido.

¿Se puede investigar este caso en España?

El popular magistrado Joaquim Bosch se pronunció apenas unos días después de que se supiera el caso gracias a un reportaje publicado por ElDiario.es. Según informó, la Ley Orgánica del poder Judicial dice que la jurisdicción española y, más concretamente, la Audiencia Nacional, es competente en diferentes situaciones: