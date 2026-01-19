Iñaki López ve lo que hace Vox tras el accidente de Adamuz y saca una conclusión muy certera

Iñaki López responde a la decisión de Vox de no suspender su agenda tras el accidente de tren de Adamuz

El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ocurrido tras el descarrilamiento de dos trenes en la tarde del domingo, está copando la actualidad nacional este lunes tras dejar al menos 39 muertos.

Tras la tragedia, las Administraciones competentes se han puesto manos a la obra para esclarecer lo ocurrido y ayudar a los familiares de las víctimas, pues aún hay personas que no han sido localizadas.

En este contexto, la comparecencia de Pedro Sánchez desde la localidad cordobesa de Adamuz ha dejado una imagen de unidad entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno Bonilla, quien también ha estado presente en la rueda de prensa, informando de la última hora.

"Todos salvo uno"

Así lo ha destacado el periodista Iñaki López, quien a través de su cuenta de X ha aplaudido la colaboración entre las partes. "Respeto y colaboración entre administraciones", ha dicho el comunicador de laSexta, quien también ha puesto el foco en la postura adoptada por Vox.

"Únicamente VOX ha mantenido su agenda política de hoy", ha recordado Iñaki López en su cuenta de X. A diferencia del resto de partidos políticos, los de Abascal son los únicos que no han suspendido su agenda a pesar de la gravedad del accidente, cuyas causas aún se desconocen.

Una decisión que ha sido reprobada a lo largo de toda la jornada del lunes, pues para muchos se trata de una estrategia electoral. También lo es así para Iñaki López, quien considera que "los de Abascal utilizan la tragedia para hacer política".

El periodista de laSexta, siempre crítico con Vox, también se ha referido al partido de Abascal en otro mensaje en X, pero esta vez sin mencionarlo. "Todos los partidos políticos (salvo uno) suspenden su agenda para hoy", ha dicho tras hacer un breve análisis de lo ocurrido este domingo.