Denise, 68 años, obligada a posponer su jubilación tras 50 años cotizados por un error administrativo con el cálculo de su pensión: "Estoy devastada"

Con los años de duro trabajo se recogen los frutos cuando se cobra esa primera pensión que pone fin a la vida laboral. El largo periodo levantándose, en muchas ocasiones, a horas intempestivas acaba para poder disfrutar así de un merecido tiempo de descanso.

Esa sensación es la que esperaba sentir Denise Alton, de 68 años, tras 50 años cotizados. No obstante, un error administrativo le ha supuesto que ese momento se haya tenido que posponer: "Estoy desconsolada", comenta, tal y como recoge el medio de comunicación The Paper.

Funcionaria del servicio civil de su país, se ha tenido que enfrentar a retrasos "inaceptables", califica, en el pago de sus pensión, después de que la gestión del plan de pensiones que tenía abierto fuera transferida a una nueva administración el mes pasado.

Una auténtica pesadilla

Denise está atravesando por una situación que califica como una auténtica pesadilla después de haber estado trabajando para el Gobierno de su país los últimos 50 años. El problema subyace de esa mala gestión en la administración de su plan de pensiones.

En un principio, la empresa MyCSP era la administración de su pensión, pero tras un mal servicio, dicha gestión paso a manos de Capita. Después de anunciar que quería jubilarse en enero de este 2026, jamás obtuvo su cotización por parte de esta última empresa.

Las llamadas telefónicas reclamando lo que le correspondía se sucedían, a la vez que su desesperación y ansiedad iban en aumento. En un momento determinado, tomó la firme decisión de renunciar de momento a su jubilación y seguir trabajando para poder pagar las facturas: "Tengo dos opciones, presentar mi renuncia ahora y esperar que cuando llegue mi pensión Capita pueda pagarla sin demora”, explicó, afirmando que se trataba de “riesgo enorme”.

Su marido, también funcionario civil, está atravesando por una situación parecida en el cobro de su pensión. El matrimonio tenía planificados viajes y tiempo para dedicar a sus seres queridos, unos momentos que se están retrasando muchísimo más de lo que hubieran imaginado: "Nunca recuperaremos ese tiempo", concluye Denise.

No es la única que ha pasado por esta situación

La historia de Denise es muy similar a la de Stuart Nicol, de 58 años y residente en Edimburgo. Este hombre también recibió una cotización de pensión de MyCSP errónea, concretamente de 2.000 libras menos anuales, lo que equivale a unos 2.300 euros.

MyCSP se justificó pidiendo más documentación para completar el trámite. Nicol entregó los papeles en tiempo y forma, pero no tuvo actualizaciones sobre su situación económica: "Mis ahorros están casi agotados y me estoy acercando rápidamente al punto en que necesitaré mi pensión para cubrir los pagos de mi hipoteca y otras facturas mensuales del hogar", sostiene, resignado.