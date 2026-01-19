Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"Ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz": la inquietante carta de Trump al primer ministro noruego sobre Groenlandia
Global
Global

"Ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz": la inquietante carta de Trump al primer ministro noruego sobre Groenlandia

El presidente estadounidense envió una misiva al máximo mandatario noruego asegurando que, tras no recibir el Nobel de la Paz pese a "haber detenido 8 guerras MÁS", ahora puede "pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos".

Javier Hernández
Javier Hernández
Donald Trump durante un acto en Washington
Donald Trump durante un acto en WashingtonThe Washington Post via Getty Im

El empeño de Trump en hacerse con Groenlandia quedó claro hace semanas que no se trataba de un juego ni de un farol, sino que iba mucho más allá que solo palabrería y apariencias de cara a la galería. Es su próximo objetivo y parece que nada ni nadie va a frenar las ansias del magnate en anexionar la isla a Estados Unidos.

En esta historia, llena de reuniones, tensiones y argumentos que rozan lo surrealista, Trump ha escrito una nueva página. Esta vez, con el primer ministro noruego como protagonista. Tras semanas de tira y afloja y amenazas por parte de Trump, que han provocado la movilización de efectivos militares de varios países europeos a la zona, lo que ha ocurrido este lunes no hace sino incrementar la preocupación en el seno de Europa y en la OTAN.

De acuerdo con lo que ha revelado el propio primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, el presidente estadounidense le ha escrito una carta que raya lo cómico, sino fuera porque se trata de un asunto tremendamente trascendental en la geopolítica mundial.

"Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante", comienza el escrito de un Trump que parece continuar completamente traumatizado por no haber recibido el galardón que recayó en manos de María Corina Machado.

Tras esas primeras líneas, Trump pasa al ataque y amenaza con llevar a cabo la operación en un futuro muy próximo. "Ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un "derecho de propiedad"?", pregunta de forma retórica Trump.

"No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí", aseguró. Asimismo, ha vuelto a autoproclamarse como el líder de la OTAN y como la persona que más ha hecho por la alianza "desde su fundación", y pide que "ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos".

Finalmente, Trump ha vuelto a dejar clara su postura y ha insistido en la idea de que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos (EEUU) el control total y completo de Groenlandia". El mensaje ha concluido con un escueto "¡Gracias! Presidente DJT"

Este mensaje no ha pasado inadvertido para nadie. Y pese a que hacía horas desde que la existencia de este texto se había filtrado y circulaba en redes sociales, no ha sido hasta este mediodía cuando el propio primer ministro noruego ha confirmado de que era totalmente cierto.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 