"Ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz": la inquietante carta de Trump al primer ministro noruego sobre Groenlandia

El empeño de Trump en hacerse con Groenlandia quedó claro hace semanas que no se trataba de un juego ni de un farol, sino que iba mucho más allá que solo palabrería y apariencias de cara a la galería. Es su próximo objetivo y parece que nada ni nadie va a frenar las ansias del magnate en anexionar la isla a Estados Unidos.

En esta historia, llena de reuniones, tensiones y argumentos que rozan lo surrealista, Trump ha escrito una nueva página. Esta vez, con el primer ministro noruego como protagonista. Tras semanas de tira y afloja y amenazas por parte de Trump, que han provocado la movilización de efectivos militares de varios países europeos a la zona, lo que ha ocurrido este lunes no hace sino incrementar la preocupación en el seno de Europa y en la OTAN.

De acuerdo con lo que ha revelado el propio primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, el presidente estadounidense le ha escrito una carta que raya lo cómico, sino fuera porque se trata de un asunto tremendamente trascendental en la geopolítica mundial.

"Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante", comienza el escrito de un Trump que parece continuar completamente traumatizado por no haber recibido el galardón que recayó en manos de María Corina Machado.

Tras esas primeras líneas, Trump pasa al ataque y amenaza con llevar a cabo la operación en un futuro muy próximo. "Ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un "derecho de propiedad"?", pregunta de forma retórica Trump.

"No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí", aseguró. Asimismo, ha vuelto a autoproclamarse como el líder de la OTAN y como la persona que más ha hecho por la alianza "desde su fundación", y pide que "ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos".

Finalmente, Trump ha vuelto a dejar clara su postura y ha insistido en la idea de que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos (EEUU) el control total y completo de Groenlandia". El mensaje ha concluido con un escueto "¡Gracias! Presidente DJT"

Este mensaje no ha pasado inadvertido para nadie. Y pese a que hacía horas desde que la existencia de este texto se había filtrado y circulaba en redes sociales, no ha sido hasta este mediodía cuando el propio primer ministro noruego ha confirmado de que era totalmente cierto.