La cruda advertencia de los expertos sobre nuestra hiperdependencia de EEUU y China: "Europa es genial haciendo grandes anuncios, pero luego decide no cumplirlos"

Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo, participa en la conferencia de tres días "Diseño de Vida Digital" (DLD) en la Casa de la Comunicación de Múnich.

Europa en medio. Otrora influyente y centro del mundo, ahora parece pendular entre los intereses de las dos grandes superpotencias: EEUU y China. El dilema, en caso de poder elegir, está en ser menos interdependientes de ambos, pivotar más a uno u otro, o jugar a dos bandas. Europa se mira al espejo y no le gusta lo que ve.

Para muestra, expertos digitales, empresarios y economistas que lanzaron en la conferencia digital DLD Conference en Múnich una advertencia poco habitual y muy directa: el continente corre el riesgo de quedarse definitivamente atrás en la carrera tecnológica global.

No por falta de talento ni de conocimiento, sino por fallos estructurales que se arrastran desde hace décadas. El mensaje se escuchó con fuerza en la inauguración del año este referente de discusión tecnológica, organizada por el grupo editorial Burda.

Mientras EEUU y China ultiman los nuevos ciclos masivos de inversión en inteligencia artificial (IA), centros de datos e infraestructura digital, Europa sigue atrapada en debates sobre soberanía tecnológica. El diagnóstico es cada vez más compartido: el retraso europeo ya no es sectorial, es sistémico.

"Hacemos grandes anuncios, pero no los cumplimos"

Uno de los mensajes más contundentes lo dejó Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo. Su frase resume décadas de frustración: "Europa es experta en hacer grandes anuncios, pero luego optamos por no implementarlos".

Los datos respaldan esa crítica. En los últimos 50 años, Europa no ha creado ni una sola gran empresa tecnológica con poder de mercado global, comparable a las estadounidenses o chinas.

Para Ann Mettler, economista y exasesora estratégica de la Comisión Europea, el problema viene de lejos. Europa ha actuado como una incubadora de talento para el resto del mundo, pero ha sido incapaz de escalar sus propias innovaciones.

Ese fracaso ya no es solo industrial: es una amenaza directa para la prosperidad económica del continente, justo cuando comienza la revolución de la IA generativa.

Atrapados entre China y Estados Unidos

La dependencia es doble: "Somos hiperdependientes, tanto de la tecnología estadounidense como de la china", advirtió Mettler. Una idea que reforzó Carl Benedikt Frey, investigador de la Universidad de Oxford, al describir a Europa como "atrapada entre China y Estados Unidos". El problema no es solo no liderar, sino ni siquiera haber logrado alcanzar a los líderes en esta nueva ola tecnológica.

"Regulamos incluso antes de tener actores en el mercado"

Uno de los puntos más criticados en el DLD fue la sobrerregulación europea. Europa regula pronto, con mucho detalle y, a menudo, antes de que existan mercados reales. "Regulamos incluso antes de tener actores en el mercado", señaló Mettler.

Para Fuest, el resultado es claro: se han sobrevalorado los riesgos y subestimado la innovación, frenando el dinamismo tecnológico.

El agujero negro de la inversión

El déficit se ve con especial crudeza en la infraestructura digital. Andreas Urschitz, directivo de Infineon, puso cifras sobre la mesa: cuatro grandes corporaciones estadounidenses invertirán unos 400.000 millones de dólares en IA y centros de datos hasta 2026, mientras Alemania debate destinar 18.000 millones de euros en cuatro años. La comparación habla por sí sola.

A esto se suma la fragmentación del mercado europeo. Frey llegó a afirmar que las barreras internas de la UE equivalen, en la práctica, a un arancel superior al 100% para los servicios digitales. Sin un mercado único funcional, las empresas europeas no pueden escalar.

El problema del capital tampoco es menor. Europa ahorra mucho, pero invierte mal. Fondos de pensiones y aseguradoras tienen restricciones que les impiden apostar fuerte por empresas tecnológicas en fase de crecimiento. El resultado es conocido: las startups europeas acaban siendo compradas por inversores estadounidenses cuando empiezan a despegar.

La IA: una oportunidad que aún no está perdida

"Si esperamos en Europa hasta tener una infraestructura replicada comparable, necesitaremos otros diez años. No tenemos ese tiempo, así que pongámonos manos a la obra", advirtió Wielanda Holfelder, vicepresidente de Ingeniería de Google, respecto a la revolución en la IA, donde estamos a años luz de EEUU y China. No hay mejor resumen.

Pese al tono crítico, el mensaje no fue derrotista. Holfelder recordó que la IA podría aportar hasta 1,2 billones de euros de crecimiento en Europa. Pero lanzó una advertencia: dos tercios de ese potencial podrían perderse si el continente espera a tener una infraestructura propia comparable a la de los grandes proveedores estadounidenses.

Su propuesta pasa por una estrategia pragmática: invertir en infraestructura europea, sí, pero aprovechar también los centros de datos de los grandes hiperescaladores mientras tanto.

Menos documentos y más decisiones

Las conclusiones del DLD apuntan en una dirección clara:

Crear de verdad un mercado único digital europeo

Redirigir el ahorro hacia inversión tecnológica .

. Ajustar la regulación a la madurez real de los mercados, reduciendo complejidad sin rebajar estándares.

a la madurez real de los mercados, reduciendo complejidad sin rebajar estándares. Asumir decisiones industriales a largo plazo.

Como recordó el exdirectivo de ASML, Martin van den Brink, Europa externalizó partes clave de su cadena de valor y ahora paga esa dependencia. La soberanía digital no se logra con estrategias bien redactadas, sino con decisiones incómodas pero concretas. O, como resumió Ann Mettler, "esta vez, los ajustes superficiales no bastarán".

Cifras comparativas en tecnología entre Europa, EEUU y China, con una sorpresa

Las inversiones en IA y tecnología muestran una clara dominancia de EEUU pero con una sorpresa: Europa supera a China en inversión privada reciente, pero está rezagada en totales acumulados y capacidad de cómputo; China se mantiene competitiva en modelos abiertos y adopción industrial.

En inversión privada EEUU arrasa, con 470.000 millones de dólares (casi 404.000 millones de euros) entre 2013 y 2024, según datos de la Reserva Federal, mientras que Europa se queda muy lejos, con unos 50.000 millones de dólares (42.000 millones de euros). Iniciativas como InvestAI (200.000 millones de euros hasta 2030), AI Champions (150.000 millones de euros en 5 años) y GenAI4EU (700 millones de euros), están aún lejos en escala.

China, por su parte, habría invertido en ese periodo unos 119.000 millones de dólares (unos 94.560 millones de euros), según Visualcapitalist.

Si nos atenemos a lo cualitativo, a las claves comparativas, según datos de Economics Times y Sciencebusiness: