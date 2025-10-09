Sorpresa por el nacimiento de una serpiente con dos cabezas: una ha asumido el control del cuerpo y acapara toda la comida 

Parece imposible, pero es cierto. Una serpiente ha nacido con dos cabezas en los Estados Undos. El hallazgo ha sido realizado por Ann-Kristin Swahn, una criadora de reptiles de 49 años y residente de Salt Lake City, en Utah, quien puso el nombre de "Haribo" al reptil.

Según recoge el diario otempo, este fenómeno es estadísticamente bastante poco probable, con solo una probabilidad de que suceda de entre 100.000. "Es el resultado de un posible fallo en el desarrollo de embriones que se suponía serían gemelos", agrega la publicación.

La serpiente, de unos 50 centímetros de largo, compite constantemente entre sí, siendo la cabeza derecha la que domina y la que por ende más se alimenta. "Al principio las dos cabezas parecían pelearse por quién estaba al mando, lo que resultó en movimientos descoordinados y una lucha por el control del cuerpo", afirma el mismo medio. A pesar de ello, con el trascurso del tiempo, la situación se solucionó, "y la cabeza derecha tomó la iniciativa, convirtiéndose en la principal responsable de la alimentación".

A pesar de que la imagen del animal puede impactar en un primer momento, su cuidadora asegura que es bastante sociable y tranquila. "A menudo, las crías o incluso las serpientes adultas de la especie tienden a sisear y a farolear. Él nunca es así. Se deja sostener sin problemas", asegura la misma.

Cabe destacar que no es la primera vez que se encuentra a un ejemplar de serpiente bicéfala, pues también se han reportado otros casos, como el de un ciudadano en Virginia (EEUU) en 2018, quien se encontró a un espécimen de este tipo en el jardín de su propia casa. Junto con las serpientes, también se han dado ejemplos de terneros que han nacido con dos cabezas, como ocurrió en Brasil en septiembre de 2025.