Las serpientes más venenosas de España encuentran su hogar en esta provincia española y se pide que las dejen tranquilas

Durante el otoño se produce el segundo celo que tienen al año la víbora hocicuda y la víbora áspid, por lo que durante estos meses será más probable encontrarse con estos reptiles. Soria acoge uno de los mayores reservorios de España, según explicó el presidente de la Asociación Soriana de Amigos de los Mamíferos, Anfibios y Reptiles, Manuel Meijide, quien recordó que "son especies estrictamente protegidas".

Durante los meses de celo es posible vislumbrarlas más porque aumenta su actividad, ya que los machos buscan a las hembras para aparearse. Por ello, Meijide hizo un llamamiento para evitar que estos avistamientos terminen con la muerte del animal. “Lamentablemente, por desconocimiento, en las zonas urbanas de la provincia se matan anualmente unos 500 ejemplares de víbora por la mano del hombre”, apuntó al medio el Heraldo-Diario de Soria.

“Lo mejor es pasar de largo. Ni molestar, ni achuchar, ni ir a por un palo... De hecho, lo más normal es que nos rehúya ya que su sistema sensorial nota nuestras pisadas antes de que la veamos y que antes de verla ya se haya ido”, aseguró

En la provincia de Soria se pueden encontrar dos especies de víbora: la hocicuda, que “aparece por todo el territorio”, y la áspid, que se encuentra en “la zona norte, Pinar Grande, Vinuesa, Tierras Altas... En la zona pegada a La Rioja”, explicó

Además, recordó que son dos especies “que pueden confundirse con otras totalmente inofensivas como la culebra lisa o la culebra de agua viperina”. Sin embargo, ambas serpientes son muy venenosas, aunque los casos mortales son casi excepcionales, si se sufre una mordedura es necesario buscar atención médica urgente.