Unas mantis religiosas bailando sincronizadas se llevan el premio del concurso de fotografía más grande del mundo

La naturaleza nos regala innumerables espectáculos que, en muchas ocasiones solo pueden presenciarse bajo condiciones muy específicas, convirtiéndose en experiencias efímeras y casi mágicas que solo los más privilegiados tienen la oportunidad de verlo con sus propios ojos.

Son momentos únicos e incluso irrepetibles y tan sorprendentes que parecen coreografías perfectamente ensayadas. Eso fue lo que capturó el fotógrafo chipriota Hasan Bağlar, cuya imagen de dos mantis religiosas moviéndose de forma sincronizada ha sido reconocida con el gran premio del Cewe Photo Award, considerado el concurso de fotografía más grande del mundo.

El certamen, que este año reunió más de 656.000 participaciones de fotógrafos profesionales y aficionados bajo el lema “Nuestro mundo es hermoso”, reconoció la extraordinaria capacidad de Bağlar para inmortalizar un instante efímero de armonía natural. Su obra, titulada “Danlock”, muestra a dos mantis de color verde frente a un fondo difuminado, adoptando una postura que parece casi un paso de baile.

Una escena única

Hasan Bağlar, de 51 años, explicó que la foto nació de un encuentro fortuito mientras realizaba una sesión matutina de fotografía macro cerca de su ciudad natal. "En verano, suelo tomar fotos temprano en la mañana de mariposas cerca de los campos de alfalfa”, relató. “De repente, vi a las mantis en una rama y me acerqué para verlas mejor. Cuando traté de tocarlos, atacaron extendiendo sus alas y comenzaron a seguirme".

El fotógrafo, que utilizó una Canon EOS 5D Mark IV con un objetivo macro de 100 mm, recuerda el momento con emoción: “. Estaba extremadamente emocionado y mis manos temblaban mientras tomaba las fotos. Creo que este es un pequeño milagro de la naturaleza: para mí, parecen bailarines sonrientes”.

El concurso, patrocinado por la empresa alemana Cewe, contó con un jurado compuesto por expertos de la industria, periodistas y fotógrafos de renombre. Su instantánea no solo cautivó al jurado del Cewe Photo Award 2025, sino que también ganó un premio valorado en más de 17.000 euros, que incluye 10.000 euros para viajes, 5.000 euros en equipamiento fotográfico y 2.500 euros en productos Cewe.

Su trayectoria

Nacido en Limassol (Chipre) en 1974, Hasan Bağlar comenzó su carrera profesional como economista antes de dedicarse a la fotografía. Tras abandonar el fútbol semiprofesional en 2008, descubrió su pasión por la macrofotografía, centrada especialmente en insectos, flores y mariposas.

Su talento lo llevó a obtener el título EFIAP otorgado por la Federación Internacional de Fotografía (FIAP) y a publicar dos libros. En 2011, ya había ganado el concurso de National Geographic Turquía, consolidando una trayectoria marcada por la sensibilidad hacia los pequeños detalles del mundo natural. Ahora, con este nuevo galardón, Bağlar reafirma su posición como uno de los fotógrafos de naturaleza más destacados de Europa.