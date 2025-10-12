Antonia Dell'Atte cuenta los malos tratos que sufrió: "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel"

La modelo Antonia Dell'Ate en el estreno VIP de 'Tina, El Musical' en el Teatro Coliseum de Gran Vía, el 30 de septiembre de 2021 en Madrid, España.

La exmodelo Antonia Dell'Ate ha realizado una entrevista con el diario 'El País', donde ha denunciado, una vez más, el maltrato sufrido durante su relación con el colaborador de televisión, Alessandro Lecquio, y cómo utilizó a parte de la prensa rosa para blanquear la violencia ejercida contra ella. Durante la entrevista, la italiana ha pedido al Ministerio de Igualdad que intervengan en aquellos programas de televisión que "revictimizan" y "frivolizan" la violencia machista, algo que ella tuvo que sufrir durante varios años.

"La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel. Llegamos, abrí el buzón, cogí una carta con mi nombre y dijo 'tú ya no te llamas Antonia Dell’Atte, tú eres la condesa Lequio'. Le dije: 'no, yo soy Antonia Dell’Atte', y ahí llegó, la primera patada y mi gran pesadilla. Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa ", ha explicado la exmodelo, que afirma que incluso le obligó a "dejar de trabajar" para estar "encerrada en casa".

Al darse cuenta de que la relación no iba bien y de que las amenazas y agresiones eran recurrentes, la exmodelo intentó separarse, pero cada vez que lo intentaba él le decía frases como "si tú me dejas, te mato y a tu familia".

Tras todo el sufrimiento vivido, el 9 de marzo de 1991 interpuso una denuncia por" malos tratos" y "abandono familiar", aunque luego la retiró por presión y por temor por su hijo. De hecho, en su día, Lequio la demandó por calumnias cuando ella lo llamó públicamente "maltratador". Sin embargo, finalmente la causa fue archivada tras considerar que su relato contenía partes de verdad.

Finalmente, también alude al tratamiento que recibió de la prensa y los medios rosa durante los años posteriores, pues tal y como relata, al trasladarse a España (donde no era muy conocida), muchos programas y medios lo presentaron como un triángulo amoroso o la "despechada, loca" y "mala madre", quitando peso a su sufrimiento. Y es que, estos programas, según cuenta la italiana "frivolizan mucho sobre la violencia, gente que va a hablar de malos tratos y en la pantalla ni siquiera aparece el 016".

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Es anónimo y confidencial y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.