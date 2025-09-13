Buenas noticias para los que llevan gafas: un producto de limpieza que hay en todas las casas acaba con los rayones 

Las gafas, especialmente cuando se usan a diario, suelen estropearse y ensuciarse, dificultando la visión a la persona que las lleva. Para su limpieza, se recomienda evitar utilizar productos como el jabón o el limpiacristales, pues pueden ayudar a que se desgasten aún más.

Además, antes de proceder a su limpieza, siempre es aconsejable conocer antes el material del que están compuestas y determinar primero el tipo de gafas del que se trata, pues muchas veces suelen tener recubrimientos especiales, como antideslumbrantes, antirreflejos o protección UV.

En este sentido, uno de los productos estrella que podemos encontrar en nuestra casa es el bicarbonato. Para ello, crea una pasta mezclándolo un poco con agua hasta que se vuelva consistente. Después, aplica la mezcla en un paño y haz movimientos circulares sobre los rayones de las gafas. Deja que actúe y retira el exceso con un paño húmedo y limpio. Finalmente, seca la zona con mucho cuidado.

Otro pequeño truco es utilizar pasta de dientes sin gel, aplicándolo de forma similar al bicarbonato de sodio. Después, enjuágalas con agua fría y sécalas. Finalmente, otros productos al alcance de todos y que sirven de protección contra los rayones son el aceite de oliva o la vaselina. El método es sencillo: aplica una gota sobre la zona afectada y frota con un paño de microfibra con movimientos circulares. Después, retira el exceso con un paño seco. Esto creará una capa protectora temporal.