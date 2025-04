Billetes de avión o tren, permisos laborales o comida estropeada: qué daños se pueden reclamar y cómo tras el apagón

Una vez recuperada la luz tras el histórico apagón de este lunes en la Península Ibérica, viene la segunda parte en lo que atañe al bolsillo de cada uno: evaluar los perjuicios causados por esa falta de luz y conocer si hay reclamación posible o no, ya sea por un transporte que no se ha podido coger, por no poder presentarse a trabajar o por la comida echada a perder.

En la noche de este lunes la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya advirtió de que, aunque el motivo del apagón, aún sin concretarse, "parece una circunstancia de fuerza mayor, una circunstancia extraordinaria que nadie puede prever", en palabras de su portavoz, Enrique García, a EFE.

Eso se traduce en que, en términos generales, "las empresas no son responsables de la no prestación de servicio".

Estos son los principales supuestos y qué puede hacer el consumidor en cada caso:

Billetes de tren, avión o autobús

Según la OCU, ante la cancelación de un viaje en tren o avión por el apagón, las empresas de transporte "no están obligadas a pagar penalizaciones por las cancelaciones sufridas porque es una circunstancia extraordinaria, como dice el reglamento europeo".

El consumidor sí tiene derecho al reintegro del billete o a la colocación en otro vuelo u otro medio de transporte de la forma más inmediata posible y a su conveniencia.

A los consumidores que les haya pillado el apagón ya viajando, y que hayan estado atrapados por ejemplo en un vagón de tren durante un tiempo, tienen derecho a que la empresa transportista les preste el derecho de asistencia y les proporcione comida y bebida y, si es necesario, el alojamiento.

Renfe ha informado a primera hora de este martes de que los viajeros en tren afectados por el apagón masivo pueden solicitar ya la devolución y cambio sin coste de sus billetes en los canales de venta de Renfe.

Según ha detallado la empresa ferroviaria, subraya EFE, "quienes deseen realizar sus respectivos viajes pueden presentarse en las estaciones correspondientes para ser ubicados en las plazas disponibles".

Permiso retribuido

En el caso de que alguna persona no pueda desplazarse hasta su puesto de trabajo o desempeñarlo por problemas causados por el apagón, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recordado que los trabajadores cuentan con permisos retribuidos.

"En concreto, según la normativa, los trabajadores disponen de hasta cuatro días de permiso retribuido por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes", recoge Europa Press.

Hay que tener en cuenta que el permiso se puede prolongar más allá de los cuatro días hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor.

"Cuando la naturaleza de la prestación laboral permita el teletrabajo y el estado de las redes de comunicación permita su desarrollo, la empresa podrá establecerlo", ha recordado Trabajo.

Comida echada a perder

Este caso es el más complicado de poder reclamar. La OCU ha recomendado a los consumidores que hayan tenido algún tipo de daño que acumulen las pruebas, como por ejemplo de que los alimentos se han descongelado, o que el propio frigorífico u otro electrodoméstico se ha averiado por una subida de tensión al recuperarse la luz.

Otra clave que ha dado la Organización es revisar el contrato de seguro del hogar, porque puede que venga especificado que cubre los daños por un apagón de luz, uno de los que se llaman "accidentales".