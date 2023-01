Una concursante de OT1 podría ir a Eurovisión... pero no representando a España

Bombazo en la preselección de San Marino para Eurovisión 2023. El tercer estado independiente más pequeño de Europa después de Mónaco y el Vaticano, cuya extensión es poco más de sesenta kilómetros cuadrados, está buscando ya a su representante para el famoso festival. Un año más, a través del formato Una voce Per San Marino, la televisión pública del país ha abierto su convocatoria a cantantes de todo el mundo que quieran defender su bandera.

El año pasado, la cantante canaria Cristina Ramos llegó hasta una gala final que acabó ganando el italiano Achille Lauro. Otra celebridad española podría seguir sus pasos y representar a San Marino en Eurovisión este año. Se trata de Verónica Romero, participante de la primera edición de Operación Triunfo. La cadena de televisión ha publicado la programación de audiciones para la semana que viene y Verónica Romero forma parte de los elegidos.

Verónica Romero Telecinco

La alicantina, de 44 años, ya anunció hace unas semanas en el portal FormulaTV su intención de presentarse al Benidorm Fest y a preselección de algún otro país si RTVE decidía no seleccionarla. "Voy a volver a presentar 'Army of One' al Benidorm Fest y a otra preselección de Eurovisión", aseguraba. El tema, según ella, tiene esa fuerza de Queen en 'We Are the Champions'".

Pese a estar en las audiciones, a Verónica Romero todavía le queda un largo proceso hasta ser la representante de San Marino en el festival. Tras las pruebas, se celebrarán un total de cinco Semifinales (del 12 al 16 de febrero 2023) para elegir a los veinte candidatos que llegarán a la gran final. En dicha gala, un jurado formado por cinco miembros elegirá al candidato que volará hasta Liverpool en mayo para representar al país en Eurovisión.

37 países competirán para ganar el 67º Festival de Eurovisión, que se celebrará entre el 9 y el 13 de mayo. Francia, Alemania, Italia, España, el anfitrión Reino Unido y el ganador de 2022 Ucrania acceden directamente a la gran final del certamen, mientras que el resto de países - entre ellos, San Marino - tendrán que pasar primero por la criba de las semifinales. El pequeña país nunca ha ganado el concurso y su mejor puesto el 19º lugar que obtuvo el turco Serhat en 2019.