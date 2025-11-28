Adiós a las secadoras: la alternativa por menos de 10 euros para secar tu ropa y que reduce a la mitad las facturas

La secadora se ha convertido en un imprescindible en nuestro hogar, especialmente en invierno. Sin embargo, su consumo puede llegar a notarse en la factura de la luz, suponiendo un gasto mensual de unos 8,64 euros, según recoge la OCU. También su uso repercute en el medio ambiente.

Sin embargo, existen algunas alternativas que pueden sustituir a este electrodoméstico y ayudarnos a reducir de forma significativa la factura de la luz cada mes. Un ejemplo de ello son los tradicionales tendederos, qué empresas del hogar como Ikea ofrecen en sus estantes.

Esta opción no solo es más económica que una secadora (pues su pecio suele ser de menos de 10 euros, como en este ejemplo), sino que además contribuye al medio ambiente al no necesitar de electricidad para funcionar.

Otra de las características que favorecen su elección es que pueden cambiarse de sitio y además, ocupan menos espacio, lo que le convierte en una alternativa ideal para aquellos que viven en apartamentos sin balcón o con espacios exteriores limitados.

Un ejemplo es el tendedero Jall de Ikea, el cual la propia compañía describe como un producto que "ocupa muy poco espacio, cabe muchísima ropa, se puede plegar cuando no se utiliza, y cuida mejor la ropa y el medioambiente que las secadoras". Respecto a sus medidas, cuenta con una longitud de 79 centímetros, 40 centímetros de ancho y una altura de 82 centímetros.