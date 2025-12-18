Científicos indios predicen cómo la gripe aviar podría llegar a dar el salto de aves a humanos

La gripe aviar ha puesto en alerta no solo a nuestro país, sino a prácticamente toda Europa. Uno de los principales impactos ha sido el incremento de los precios de los huevos, así como el sacrificio de miles de aves. Sin embargo, esto solo podría ser la punta del iceberg, pues según defienden ahora un grupo de investigadores indios, podría haber algunas circunstancias que multiplicarían su riesgo para los humanos.

El documento emplea datos del mundo real y simulaciones por ordenador que muestra cómo podría contagiarse el brote en la vida real. "La amenaza de una pandemia de H5N1 en humanos es real, pero podemos esperar para prevenirla mediante una mejor vigilancia y una respuesta de salud pública más ágil", explica el profesor Menon, uno de los investigadores, a la BBC.

Una pandemia de esta gripe, recogen los investigadores, sería difícil de detectar en un inicio. "Una sola ave infectada transmitiría el virus a un humano, probablemente a un granjero, un trabajador de un mercado o alguien que manipula aves de corral. A partir de ahí, el peligro no reside en esa primera infección, sino en lo que sucede después: la transmisión sostenida entre humanos", afirma la revista.

Para hacer la simulación, los expertos utilizaron la plataforma BharatSim, la cual se creó en un principio para modelar el Covid-19. Una de las claves que pudieron descubrir fue el escaso margen de acción frente un brote fuera de control, tal y como explican.

Y es que, según defienden, es probable que una vez aumenten los casos de dos a diez, la enfermedad se propague más allá de los contactos primarios (personas que han estado en contacto directo con infectados) y secundarios (no han conocido a la persona infectada, pero han estado en contacto con un contacto primario). Sin embargo, cuando se detectan diez casos, la situación se vuelve aún más complicada y es probable que la infección se propague al resto de la población.

De esta forma, en la simulación (que se inspiró en la aldea india de Namakkal), el virus se forma en un lugar de trabajo, después se propaga a las personas (contactos directos) que a su vez se lo trasmiten a otras (contactos secundarios) que interactúan con otros espacios de trabajo. Gracias a este estudio, los investigadores pudieron estimar algunas métricas de transmisión, como el número reproductivo básico.

Además, llegaron a una conclusión clave: "el sacrificio de aves funciona, pero solamente si se hace antes de que el virus infecte a un ser humano". También es importante evitar que aparezcan infecciones terciarias para así mantener el brote bajo control. Por este motivo, una de las mejores formas de prevención es mantener a las personas infectadas en cuarentena, así como a sus familiares o personas cercanas.

A pesar de ello, desde la BBC alertan que esto hay que hacerlo con cuidado, pues "la cuarentena, introducida demasiado pronto, mantiene a las familias unidas durante largos periodos y aumenta la probabilidad de que las personas infectadas transmitan el virus a quienes conviven con ellas". Mientras que, "si se introduce demasiado tarde, apenas contribuye a frenar el brote".

Por todo, el Dr. Lakdawala piensa que si el H5N21 consigue tener éxito en la población humana, "provocará una gran perturbación, probablemente más similar a la pandemia de la gripe porcina de 2009 que a la de Covid-19". Además, en el caso de que se consiga establecer entre los humanos, podría combinarse con otras cepas, lo que tendría un grave impacto en la salud pública.

"Dicha mezcla podría reconfigurar la gripe estacional, desencadenando epidemias estacionales caóticas e impredecibles", señalan finalmente desde la cadena británica. El estudio ha sido publicado en la revista BMC Public Health.