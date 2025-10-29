Al acero le sale competencia con el nacimiento de la supermadera mucho más ligera y 10 veces más duradera 

En un avance que podría transformar la industria de la construcción, una empresa estadounidense ha desarrollado un nuevo material revolucionario. Se trata de la “súpermadera”, una versión ultrarresistente y ecológica de la madera tradicional que promete competir directamente con el acero.

InventWood, una compañía con sede en Maryland y cofundada por el científico de materiales Liangbing Hu, ha presentado esta innovación tras más de una década de investigación. Según sus creadores, la nueva madera es seis veces más ligera que el acero y diez veces más duradera, lo que la convierte en uno de los materiales más prometedores para el futuro de la construcción sostenible.

Hu, profesor en la Universidad de Yale, comenzó su investigación en el Centro de Innovación de Materiales de la Universidad de Maryland, donde buscaba redefinir el uso de uno de los recursos más antiguos de la humanidad.

La “súpermadera”

En 2017, logró un avance clave al fortalecer la celulosa, el principal componente de las fibras vegetales, mediante un tratamiento químico y térmico que aumenta la densidad de la madera sin alterar su naturaleza orgánica.

El proceso consiste en hervir la madera en una solución química selectiva y luego prensarla a alta temperatura, lo que reorganiza su estructura a nivel celular. El resultado es una madera con una relación resistencia/peso superior a la de la mayoría de los metales, según el estudio publicado en Nature.

Según recoge el Viettimes:“Química y prácticamente, sigue siendo madera”, explica Alex Lau, director ejecutivo de InventWood. “Pero puede hacer que un edificio sea hasta cuatro veces más liviano, más resistente a los terremotos y más rápido de construir. Es más fuerte y mejor en todos los sentidos que hemos probado”.

Un sustituto del acero

Además de su resistencia, la súpermadera es un 90% más ecológica que el acero en términos de emisiones de carbono. Aunque su producción inicial tiene un costo mayor que la madera convencional, sus beneficios estructurales y medioambientales podrían compensar ampliamente esa diferencia a gran escala.

La compañía planea utilizar este material primero en aplicaciones exteriores —como suelos y revestimientos— y posteriormente en interiores y estructuras completas. “Superwood puede incluso reemplazar piezas metálicas, como clavos o tornillos”, afirma Lau.

Según los investigadores, esta madera reforzada es 20 veces más duradera que la convencional y 10 veces más resistente a las abolladuras, además de ser inmune al moho, los insectos y el fuego. Su estructura compactada impide la absorción de humedad, prolongando su vida útil.