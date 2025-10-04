En Italia se preguntan qué están haciendo en China para convertirse en un ejemplo de transición ecológica

China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, aseguró en la cumbre del clima de Nueva York ser “el país más decidido, energético y eficaz del mundo en el cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones”. El líder chino, Xi Jinping, anunció en la cumbre celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU los nuevos planes climáticos de su país para 2035.

Entre ellos, Xi anunció la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% a 10% respecto al nivel máximo alcanzado y el compromiso a que el consumo de energía no fósil en China represente más del 30% del consumo total de energía.

El grupo ecologista Greenpeace afirmó que los nuevos objetivos climáticos de China “se quedan cortos”, aunque consideró probable que la descarbonización efectiva del país avance por encima de las metas presentadas por Pekín en la cumbre.

Ante esto, el portal italiano Wired se ha preguntado qué está haciendo el país asiático “para convertirse de repente en un ejemplo de transición ecológica”. Así, ha plasmado que mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, ha retirado al país del Acuerdo de París por segunda vez, la Unión Europea se “tambalea”: “Demasiado dividida internamente, no pasó de una insulsa declaración de intenciones en la Cumbre del Clima”.

“Dadas estas premisas, es fácil comprender cómo, en este escenario, China se ha convertido, casi sin darse cuenta, en un líder mundial en la transición”, ha señalado el medio italiano. Además, ha agregado que un análisis exhaustivo revela un compromiso “vago, pero significativo. Anteriormente China se había fijado alcanzar el pico de sus emisiones de CO₂ antes de 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.