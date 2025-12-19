Mago de Oz manda "a tomar por culo" a los "inquisidores de sofá" ante las críticas por actuar en el Viña Rock en plena polémica por el fondo proisraelí KKR

La diplomacia no aparece en el repertorio del batería y líder de Mago de Oz, el autodenominado Txus di Fellatio. El músico ha publicado un comunicado compartido en las redes de la banda de rock donde manda, literalmente, a "tomar por culo" a los "inquisidores de sofá" que han criticado que Mago de Oz se mantenga en el cartel del próximo festival Viñarock, gestionado por el fondo proisraelí KKR.

La noticia de que detrás de uno de los festivales de cabecera del rock y derivados en España estuviera el fondo israelí provocó la caída de numerosas bandas de su cartelería, entre críticas a Israel, al sionismo y muestras de solidaridad con Palestina. Otros artistas no han llegado a tanto, asegurando verse obligados a cumplir con el contrato firmado pese a manifestar su contrariedad.

En el caso de Mago de Oz la respuesta es 'sutilmente' diferente. El comunicado con firma y forma de Txus di Fellatio se dirige a los que "con una ligereza que asusta" han criticado la permanencia de la banda de Fiesta Pagana o Satania en el festival.

"Es curioso cómo funciona la 'pureza' en las redes sociales'", ironiza el texto, que carga contra los que "intentan darnos lecciones de moral" y los que "juzgan desde la comodidad de su ignorancia".

"Nosotros hemos sacado la bandera de Palestina en directo, hemos denunciado el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel y lo seguiremos haciendo en el Viña Rock o en cualquier escenario que pisemos". "¿Tú qué has hecho por la libertad del pueblo palestino? ¿Dónde estaban esos puros mientras nosotros dábamos la cara ante miles de personas?", pregunta retóricamente.

En esa línea, el comunicado continúa con la 'respuesta retórica' a los críticos. "Tú, que te crees tan avanzado ética y políticamente, tú que señalas con el dedo el porcentaje de inversión de un festival... ¿Conoces realmente la procedencia de todo lo que consumes?", expone la nota de Mago de Oz.

"Nosotros usamos el altavoz del festival para señalar la injusticia. Vosotros usáis el de la cancelación para señalar el capital de una empresa, mientras probablemente uséis servicios y tecnología financiados por esos mismos fondos que tanto os escandalizan", añade antes de mandar en su postada, a todos los críticos "a tomar por culo".