La compañía tecnológica española Indra ha dado a conocer su nuevo sistema aéreo no tripulado, denominado Valero, un vehículo aéreo multipropósito (VAM) diseñado íntegramente en España que promete cambiar el paradigma del combate moderno.

El anuncio se realizó en la última edición de la feria de defensa Feindef, celebrada en Madrid, donde la multinacional tecnológica detalló que el Valero se concibe como un sistema de combate colaborativo capaz de operar en enjambres y adaptarse a múltiples misiones.

Según La Razón, el desarrollo de esta iniciativa se basa en las experiencias señaladas por las Fuerzas Armadas españolas de conflictos recientes, las cuales han proporcionado información valiosa sobre los retos operativos actuales.

Un sistema modular y versátil

El Valero se articula en torno a tres elementos principales: el propio vehículo aéreo, un lanzador configurable y una estación de planeamiento y control. Con un peso aproximado de 250 kilogramos, el vehículo ya ha iniciado vuelos de prueba con el demostrador tecnológico tras apenas un año y medio de diseño.

Entre sus subsistemas destacan propulsión, control de vuelo, guiado, navegación y sistemas de comunicaciones. Aunque inicialmente está pensado para operar en una única misión, según explicó Luis Miguel Moreno García, responsable del sistema Valero de Indra a Infodefensa, "tendrá la opción de recuperación por una cuestión práctica de ahorro de costes".

Funcionalidades y hoja de ruta

La primera variante en desarrollo es la de señuelo con cabeza de guerra, la cual es capaz de engañar y saturar las defensas enemigas. A futuro, Indra proyecta versiones con capacidades avanzadas de guerra electrónica y enlaces de datos que permitan la comunicación entre varios VAM en vuelo.

El programa se encuentra en una fase avanzada de ingeniería y simulación, con vuelos de prueba planificados entre este año y el próximo para acelerar su maduración operativa. La filosofía de trabajo se centra en ensayos continuos y plazos comprimidos, con el objetivo de llegar lo antes posible a la producción en serie.

Impacto industrial en España

Con el programa Valero, España se posiciona en la vanguardia de los sistemas aéreos no tripulados, dotando a sus Fuerzas Armadas de una capacidad inédita hasta ahora y con un marcado efecto tractor sobre la economía nacional.

Gracias a este desarrollo, las Fuerzas Armadas españolas adquieren una capacidad inédita hasta ahora, consolidando a España como actor clave en el futuro de los sistemas no tripulados de combate.