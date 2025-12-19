Prueban el tercer mejor turrón de España por 22 euros: les deja alucinados pero les escuece algo clave

El creador de contenido Eneko, conocido en redes sociales como @enekoboll, acumulando más de 120.000 seguidores tan solo en TikTok, ha probado uno de los mejores turrones de España. Además, de forma literal, porque tiene el certificado de ser el tercer mejor turrón del país.

"22 euros de turrón, el tercer mejor de España, y vamos a probar este turrón tan caro, pero que tiene tan buena pinta...", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento 21.000 visitas en menos de 24 horas.

Lo ha probado junto a otro creador de contenido, @pikabokados, y han enseñado que se trata de un turrón de cookies, al cual han dado la forma de la propia de la galleta. "Lo he comprado porque me ha llamado la atención", ha comentado.

El olor y la pinta

Lo primero que han observado es que tiene "muy buena pinta" y, además, huele bastante bien. "Como nos gustan tanto las cookies... Me huele a galleta", ha dicho Eneko, aunque a 'pikabokados' no le ha parecido lo mismo.

Tras probar un bocado, cada uno se han quedado alucinados, aunque han necesitado tiempo: "Hay que masticar, eh...". A 'pikabokados' le ha escocido que a pesar de ser un turrón de cookie, no sabe a la galleta como tal, pero Eneko ha defendido que "está que te cagas, me da igual que no sepa a cookie".

"A mí no me da igual, 22 pavos y pone cookies", se ha quejado el primero, revelando después que ha costado realmente 18 euros, pero cuatro euros más por gastos de envío. Eneo le ha dado un diez, mientras que 'piabokados' un 9. "A cookies no sabe, tiene un puntito de sal como la cookie americana...", concluye.

"Está muy bueno, un diez no le puedo dar porque es el tercer mejor turrón, pero sí un 9", han concluido. El mayor problema ha sido que no ha notado el sabor que prometía el propio turrón, pero aun así les ha encantado.