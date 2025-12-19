Más de uno querrá viajar al pasado al ver los precios de esta carta de un bar de Galicia hace 10 años: "Qué locura"

El periodista Senén Morán ha publicado un vídeo en sus redes sociales (@senen98_), en el que suele crear contenido habitualmente de mucha variedad, entre curiosidades de algunas zonas de España, como interesantes entrevistas a personalidades del mundo del periodismo deportivo, de la carta de un bar de hace 10 años.

"Esta es la lista de precios de un bar en Galicia de 2016, y es que han pasado 10 años, tampoco ha pasado tanto, es una locura", ha expresado al principio del vídeo, que en apenas una hora ha recopilado miles de visualizaciones gracias a su repercusión. A estas alturas supera los 200.0000 seguidores, tan solo en TikTok.

Le ha sorprendido mucho por los precios que tienen los mismos productos actualmente. "La caña estaba a un euro, los chupitos 1,50, los refrescos 1,20 euros. El otro día pagué yo 3,20 euros por un refresco", ha relatado.

Para más inri, no es una carta de bar que se ha encontrado en el suelo, sino en la misma puerta del bar, cuyo dueño ha decidido que los clientes vean cuánto han subido los precios en tan poco tiempo.

Precios que hoy serían un sueño

Tal y como se ve en la carta, una copa de vino costaba menos de dos euros. Si son vinos corrientes, solo había que pagar 70 céntimos. El más caro que tenían era el vino albariño, que por 1,50 podías beber una copa.

Por aquel entonces los precios eran muy parecidos: valía lo mismo la caña que el café solo (1 euro). El café con leche valía 1,20 y solo los batidos superaban esos precios: 1,30 euros.

En cuanto a las raciones, un bocadillo frío de chorizo, queso o jamón valía solo 3 euros, y los bocadillos calientes costaban solo 2 euros más (5 euros en total). El plato del día salía por 9 euros, menos los viernes, sábados y festivos, que valía un euro más.