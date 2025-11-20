Cuál es la mejor temperatura del termostato o cómo aislar mejor tu casa: claves para ahorrar en calefacción de verdad

La llegada de una masa de aire ártico en estos días, que trae consigo incluso el desplome de la cota de nieve en algunos puntos de España, lleva a muchos a preguntarse cuál es la mejor manera de calentar la casa y de que ésta mantenga la temperatura sin que salga por un ojo de la cara.

Una de las primeras cosas en las que hay que pensar es en lograr un buen aislamiento del hogar. De esta manera, se consiguen dos cosas: que no se cuele tanto frío del exterior y que no se nos esfume el calor que consigamos dentro.

Según las pautas que da el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en su Guía práctica de la energía, "pequeñas mejoras en el aislamiento pueden conllevar ahorros energéticos y económicos de hasta un 30% en calefacción y aire acondicionado". Da además un dato nada desdeñable: "Una capa de 3 centímetros de corcho, fibra de vidrio o poliuretano tiene la misma capacidad aislante que un muro de piedra de un metro de espesor".

Además de un buen aislamiento de la cubierta exterior y los muros internos, subraya que "entre el 25% y el 30% de nuestras necesidades de calefacción son debidas a las pérdidas de calor que se originan en las ventanas", de ahí que recomienden apostar por sistemas de doble cristal o doble ventana, así como carpinterías con rotura del puente térmico.

Para aislar mejor la vivienda, también hay que revisar que los cajetines de la persiana estén bien aislados, así como tapar con silicona o masilla posibles rendijas en los marcos de las ventanas, o usar burletes en las puertas.

Cuál es la temperatura de confort

El IDAE recuerda que la temperatura que marquemos en el termostato condicionará nuestro consumo: "Por cada grado que aumentemos la temperatura, se incrementa el consumo de energía aproximadamente en un 7%".

Como han calculado, una temperatura entre 19º C y 21º C es suficiente para la mayoría de las personas, una horquilla que es menor durante la noche: "En los dormitorios basta tener una temperatura de 15º a 17º C para sentirnos cómodos".

Más consejos para ahorrar en calefacción en casa

Otros consejos que da son apagar la calefacción durante las horas en las que se duerme —por la noche habría que cerrar además persianas y cortinas para evitar pérdidas de calor— y no encenderla hasta haber ventilado la casa y haber vuelto a cerrar las ventanas. "Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 minutos: no se necesita más tiempo para renovar el aire", precisa el organismo.

Calculan también que se puede ahorrar entre un 8 y un 13% de energía colocando válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables y aconseja poner el termostato a 15º C (posición 'economía') si se va a estar fuera de casa durante unas horas.

Un buen mantenimiento de la caldera y purgar los radiadores al menos una vez al año, así como no cubrirlos ni taparlos como objetos como ropa son otras 'reglas de oro' para optimizar la calefacción sin gastar de más.