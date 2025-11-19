La masa de frío ártico irrumpe en Madrid en forma de 0 grados y AEMET alerta de heladas moderadas en estas zonas

La Comunidad de Madrid afronta este miércoles un acusado descenso de las temperaturas debido a la irrupción de una masa de aire ártico que alcanzará la Península durante la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé mínimas de hasta 0ºC en la capital y heladas débiles en el extremo oriental y en la Sierra, donde podrán ser moderadas en las zonas más altas.

Los termómetros marcarán valores invernales en toda la región: entre 0ºC y 11ºC en Madrid, de -1ºC a 12ºC en Alcalá de Henares, de 0ºC a 13ºC en Aranjuez, de -1ºC a 11ºC en Collado Villalba, de 0ºC a 11ºC en Getafe y de -1ºC a 12ºC en Navalcarnero.

En lo que respecta al cielo, la AEMET anuncia intervalos de nubes bajas en áreas de la Sierra y nubes altas en el resto de la comunidad. El viento será flojo y variable, con predominio del norte, contribuyendo a la sensación de frío. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, confirmando el cambio de tiempo tras varios días de estabilidad.

Según Protección Civil y Emergencias, el frente frío comenzará a notarse con mayor intensidad a partir de la tarde del miércoles, cuando la masa de aire ártico entre por el extremo norte peninsular. Este fenómeno vendrá acompañado de un flujo húmedo de largo recorrido marítimo, lo que generará nevadas en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos, con una cota de nieve que bajará hasta los 800 o 1.000 metros al final del día.

El descenso térmico afectará de forma más notable al norte y centro del país, aunque la sensación de frío se extenderá a casi todo el territorio. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en carretera ante la posible formación de placas de hielo y abrigarse adecuadamente frente a las bajas temperaturas.

Madrid inicia así un episodio de tiempo puramente invernal, con amaneceres heladores y máximas que apenas superarán los 10 grados. Un aviso temprano de lo que podría ser el primer gran golpe de frío de la temporada.

Se activa el Plan Invierno en los aeropuertos

A nivel estatal, ya empezamos a comprobar el impacto de la llegada del frío y heladas a España. Es el caso de AENA, que ya ha activado su Plan Invierno para proteger a sus 21 aeropuertos frente a posibles contingencias provocadas por el temporal.

Es un plan previsor en el sentido de que oficialmente empezó el 1 de noviembre y se alargará durante toda la temporada en donde el frío prevalezca. El operativo, que cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, incluye tanto al personal de Aena como agencias clave como compañías aéreas o empresas de asistencia en tierra. También se ha desplegado una flota de más de 200 vehículos preparados para retirar la nieve y el hielo que pueda producirse y acumularse en las próximas semanas.

Tampoco hay que olvidar la importancia del equipo de fundentes, sustancia que se utiliza para reducir el punto de fusión de otros materiales. El plan cuenta con cerca de 500 toneladas de fundente sólido y otros 420.000 litros de fundente líquido, con el objetivo de que derritan la nieve.